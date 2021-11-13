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Барселона --
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Янг Бойз --
Аталанта --
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Зальцбург --
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Вольфсбург --
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Челсі --
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Шахтар --
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Лейпциг --
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Манчестер Сіті --
ПСЖ --
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Атлетіко --
Мілан --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Відбір на ЧС-2022: який результат влаштує Україну у матчі Боснія – Фінляндія

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
13 листопада, 11:43
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Сьогодні головні конкуренти збірної України за путівку до плей-офф ЧС-2022 зійдуться у очному поєдинку. За кого українцям вболівати у матчі Боснія і Герцеговина – Франція
Українцям більше всього підійде нічия
Українцям більше всього підійде нічия / Фото: Getty Images

Боснія та Герцеговина прийме Фінляндію у Зениці на стадіоні "Біліно Поле", початок – 16:00.

Трансляція матчу Боснія – Фінляндія
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ЧОМУ ЦЕЙ МАТЧ ВАЖЛИВИЙ ДЛЯ УКРАЇНИ

Обидва учасника зустрічі є прямими конкурентами збірної України у боротьбі за друге місце у групі, що дає право зіграти у стикових матчах за путівку на чемпіонат світу у Катарі.

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ТУРНІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ ПЕРЕД МАТЧЕМ

Фінляндія посідає третє місце у турнірній таблиці групи D, відстаючи від України на один бал. Команда Боснії та Герцеговини йде четвертою, у неї на два очки менше, ніж у нашої команди. Але підопічні Олександра Петракова провели на один матч більше.

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ЯКИЙ РЕЗУЛЬТАТ ВЛАШТУЄ УКРАЇНУ

Сьогодні вболівальникам збірної України потрібно вболівати за нічию у матчі Боснія – Фінляндія. У цьому випадку Україні може вистачити і нічиєї у заключному поєдинку проти боснійців, якщо у паралельному матчі Фінляндія програє Франції.

Переможець матчу Боснія – Фінляндія обійде Україну в турнірній таблиці, але якщо вже обирати перемогу, то українцям більше підійде вікторія боснійців.

З ними ми маємо ще один матч і у разі перемоги українці повернуться на другий рядок, а от на становище фінів ми вже ніяк не вплинемо. У Фінляндії попереду ще матч із Францією.

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ЩО КАЖУТЬ БУКМЕКЕРИ

Аналітики вважають Боснію та Герцеговину фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу балканців – 1.95, на нічию – 3.40, на перемогу Фінляндії – 3.90.

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