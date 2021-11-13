Это вообще законно? Самый дорогой футболист мира забил невероятный гол

Нападающий Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе отличился феноменальным голом на тренировке сборной Франции перед матчем против Казахстана в отборе на ЧМ-2022

Килиан Мбаппе забил красивый гол на тренировке / Фото: REUTERS

Франция и Казахстан встретятся сегодня в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс", поединок начнется в 21:45.

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Накануне французы провели тренировку. Футболисты отрабатывали завершение атаки после навесов с фланга.

Мбаппе вбежал в штрафную площадь, а затем резко развернулся и пробил пяткой прямо в девятку ворот. Голкипер даже не прыгнул за мячом.

После шести матчей Франция имеет в своем активе 12 баллов и возглавляет турнирную таблицу группы D, где также выступает Украина. Победа над Казахстаном гарантирует команде Дидье Дешама первую строчку и путевку на мундиаль в Катар.

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Ранее мы писали, что Мбаппе заинтриговал новым фото в Сети. Руководство французского гранда делает все, чтобы Килиан Мбаппе забыл о своей мечте играть за мадридский Реал.