Отбор на ЧМ-2022: какой результат устроит Украину в матче Босния – Финляндия

Сегодня главные конкуренты сборной Украины за путевку в плей-офф ЧМ-2022 сойдутся в очном поединке. За кого украинцам болеть в матче Босния и Герцеговина – Финляндия

Украинцам больше всего подойдет ничья / Фото: Getty Images

Босния и Герцеговина примет Финляндию в Зенице на стадионе "Билино Поле", начало – 16:00.

ПОЧЕМУ ЭТОТ МАТЧ ВАЖЕН ДЛЯ УКРАИНЫ

Оба участница встречи являются прямыми конкурентами сборной Украины в борьбе за второе место в группе, дающее право сыграть в стыковых матчах за путевку на чемпионат мира в Катаре.

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ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕД МАТЧЕМ

Финляндия занимает третье место в турнирной таблице группы D, отставая от Украины на один балл. Команда Боснии и Герцеговины идет четвертой, у нее на два очка меньше, чем у нашей команды. Но подопечные Александра Петракова провели на один матч больше.

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КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ УСТРОИТ УКРАИНУ

Сегодня болельщикам сборной Украины нужно болеть за ничью в матче Босния – Финляндия. В этом случае Украине может хватить и ничьей в заключительном поединке против боснийцев, если в параллельном матче Финляндия проиграет Франции.

Победитель матча Босния – Украина обойдет Украину в турнирной таблице, но если уже выбирать победу, то украинцам больше подойдет виктория боснийцев.

С ними у нас еще один матч и в случае победы украинцы вернутся на вторую строчку, а вот на положение финнов мы уже никак не повлияем. У Финляндии впереди еще матч с Францией.

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ЧТО ГОВОРЯТ БУКМЕКЕРЫ

Аналитики считают Боснию и Герцеговину фаворитом матча: коэффициент на победу балканцев – 1.95, на ничью – 3.40, на победу Финляндии – 3.90.