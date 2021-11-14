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27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
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27 ноября 00:00
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Сняли проклятье. Перед важнейшим матчем сборная Украины сходила в церковь

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
14 ноября, 14:52
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Национальная команда Украины продолжает подготовку к матчу отбора на ЧМ-2022 против Боснии
Сборная Украины
Сборная Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Во вторник, 16 ноября, сборная Украины проведет ключевой поединок в борьбе за второе место в группе D. Чтобы решить непростую задачу, важно подойти к встрече с психологической силой и уверенностью.

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В последних матчах команде Петракова фатально не везло. Имея огромное преимущество в поединке против Северной Македонии, украинцы умудрились сыграть вничью 1:1. В таких случаях надежда только на Всевышнего.

Как сообщает пресс-служба УАФ, главный тренер сборной Украины Александр Петраков повез команду в Михайловский Златоверхий собор попросить у священников благословения.

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Напомним, ранее футбольный агент Вячеслав Заховайло посоветовал снять ничейное проклятье походом в церковь к батюшке.

Насколько это действенный метод, подтвердил и экс-футболист киевского Динамо Виталий Самойлов. С его слов, даже легендарный Валерий Лобановский брал на вооружение церковные обряды.

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Добавим, что уже сегодня в 18:00 сборная Украины вылетит в Сараево.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится во вторник, 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени.

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