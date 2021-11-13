13 ноября 16:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🇪🇺 Красная зона ЕС ⚠ Палач Палыч 📲 Операция Цифровизация
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Ужас для Украины: финны обыграли Боснию и почти лишили нас шансов на плей-офф

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
13 ноября, 17:57
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сборная Финляндии на выезде обыграла Боснию и Герцеговину со счетом 3:1 – этот результат крайне невыгоден для украинской команды. Теперь нам без помощи Франции не обойтись
Сборная Финляндии ликует
Сборная Финляндии ликует / Фото: Reuters

В субботу, 13 ноября, Финляндия в меньшинстве обыграла Боснию и Герцеговину на ее поле – 3:1.

Реклама

Тренер боснийцев в этом матче решил поберечь свою звезду Джеко на встречу с Украиной 16 ноября. Но для Боснии она уже не будет иметь никакого значения – боснийцы досрочно потеряли шансы на второе место в группе и плей-офф за выход на ЧМ-2022.

Однако невероятно не кстати оказалась сегодняшняя победа финнов над боснийцами и для сборной Украины.

Реклама

Теперь, даже если мы обыграем немотивированную Боснию 16 ноября на ее поле, это не гарантирует нам попадания в плей-офф. Нужно будет, чтобы в параллельном матче Финляндия проиграла дома Франции, которая, к тому моменту, скорее всего, уже обеспечит себе путевку на ЧМ, а значит, будет играть без особого желания.

Правда, в матче Финляндия – Франция нас может устроить и ничья 0:0. Тогда нам достаточно будет обыграть Боснию 1:0, учитывая, что по личным встречам с финнами у нас преимущество. Если же ничья в матче Финляндия – Франция будет результативной, нам нужно будет обыгрывать боснийцев с разницей в два мяча.

Словом, вечером 16 ноября нам без помощи Франции никак не обойтись. Если она сольет матч финнам, мы – в пролете, как бы удачно сами ни сыграли с Боснией.

Реклама

Босния и Герцеговина – Финляндия – 1:3
Голы: Менало, 69 – Форсс, 29, Лод, 51, О'Шонесси 73
Нереализованный пенальти: Пукки (25, Финляндия, сейв вратаря)
Удаление: Райтала (37, Финляндия)

Последние матчи в группе D

13 ноября

  • 21:45 Франция – Казахстан

16 ноября

  • 21:45 Босния и Герцеговина – Украина
  • 21:45 Финляндия – Франция

Определение мест при равенстве очков

  • Разница мячей
  • Забитые мячи
  • Результаты очных встреч между соответствующими командами: очки, разница мячей, забитые мячи; если равенство только между двумя командами – мячи на выезде
  • Рейтинг фэйр-плей
  • Жребий

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Босния и Герцеговина

16 нояб

21:45

Украина

3.28

3.40

2.37
Девушки покера
PokerMatch

Кейт
Линдси

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Заря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Днепр-1
14
21:14
28
6
Александрия
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металлист 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Черноморец
14
16:29
11
13
Львов
14
9:22
10
14
Ингулец
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Мариуполь
14
17:32
7
Показать больше
Пятница, 19 ноября
19:30
Смотри на:
Суббота, 20 ноября
14:00
Смотри на:
17:00
Смотри на:
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять