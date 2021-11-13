Ужас для Украины: финны обыграли Боснию и почти лишили нас шансов на плей-офф

Сборная Финляндии на выезде обыграла Боснию и Герцеговину со счетом 3:1 – этот результат крайне невыгоден для украинской команды. Теперь нам без помощи Франции не обойтись

Сборная Финляндии ликует / Фото: Reuters

В субботу, 13 ноября, Финляндия в меньшинстве обыграла Боснию и Герцеговину на ее поле – 3:1.

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Тренер боснийцев в этом матче решил поберечь свою звезду Джеко на встречу с Украиной 16 ноября. Но для Боснии она уже не будет иметь никакого значения – боснийцы досрочно потеряли шансы на второе место в группе и плей-офф за выход на ЧМ-2022.

Однако невероятно не кстати оказалась сегодняшняя победа финнов над боснийцами и для сборной Украины.

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Теперь, даже если мы обыграем немотивированную Боснию 16 ноября на ее поле, это не гарантирует нам попадания в плей-офф. Нужно будет, чтобы в параллельном матче Финляндия проиграла дома Франции, которая, к тому моменту, скорее всего, уже обеспечит себе путевку на ЧМ, а значит, будет играть без особого желания.

Правда, в матче Финляндия – Франция нас может устроить и ничья 0:0. Тогда нам достаточно будет обыграть Боснию 1:0, учитывая, что по личным встречам с финнами у нас преимущество. Если же ничья в матче Финляндия – Франция будет результативной, нам нужно будет обыгрывать боснийцев с разницей в два мяча.

Словом, вечером 16 ноября нам без помощи Франции никак не обойтись. Если она сольет матч финнам, мы – в пролете, как бы удачно сами ни сыграли с Боснией.

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Босния и Герцеговина – Финляндия – 1:3

Голы: Менало, 69 – Форсс, 29, Лод, 51, О'Шонесси 73

Нереализованный пенальти: Пукки (25, Финляндия, сейв вратаря)

Удаление: Райтала (37, Финляндия)

Последние матчи в группе D

13 ноября

21:45 Франция – Казахстан

16 ноября

21:45 Босния и Герцеговина – Украина

21:45 Финляндия – Франция

Определение мест при равенстве очков