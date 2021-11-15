Украина против Роналду? Кто станет нашим соперником в плей-офф ЧМ-2022

Завтра сборная Украины может выйти в стыковые матчи чемпионата мира по футболу. Для этого нашей команде нужно обыграть Боснию и надеться, что Финляндия не выиграет у Франции.
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Что дальше?
Допустим, все сложится в нашу пользу. Тогда Украины выйдет в плей-офф турнира, который будет состоять из двух матчей — полуфинала и финала. Жеребьевка состоится 26 ноября.
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12 сборных разделят на сеяных (полуфинал точно проведут дома) и несеяных в зависимости от результатов отборочного цикла.
Максимально, наша команда может набрать 12 очков, а это значит, что мы точно не попадем в число сеяных и можем встретиться с Португалией во главе с Криштиану Роналду.
Рейтинг участников стыкового турнира ЧМ-2022 (на 15 ноября):
- Португалия (вторая в группе) – 17 очков
- Россия (вторая в группе) – 16 очков
- Швейцария (может опередить Италию в группе) – 15 очков
- Швеция (вторая в группе) – 15 очков
- Польша (может опередить Англию в группе, если та проиграет Сан-Марино) – 14 очков
- Уэльс (может уступить второе место Чехии, но тогда попадет в стыки через Лигу наций) – 14 очков
- Шотландия (вторая в группе) – 14 очков
- Северная Македония (вторая в группе) – 12 очков
- Турция (может опередить Нидерланды в группе или пропустить Норвегию) – 12 очков
- Финляндия (может уступить второе место Украине) – 11 очков
- Австрия – через Лигу наций
- Чехия (если не обгонит Уэльс в группе) – через Лигу наций
Полуфиналы назначены на 24-25 марта, а финалы – на 28-29 марта.
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