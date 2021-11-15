Украина против Роналду? Кто станет нашим соперником в плей-офф ЧМ-2022

Если сборная Украины пробьется в стыковые матчи ЧМ-2022, то будет среди несеяных команд и полуфинальный матч сыграет в гостях

Украина побеждала Португалию в отборе на Евро-2020 / Фото: Reuters

Завтра сборная Украины может выйти в стыковые матчи чемпионата мира по футболу. Для этого нашей команде нужно обыграть Боснию и надеться, что Финляндия не выиграет у Франции.

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Что дальше?

Допустим, все сложится в нашу пользу. Тогда Украины выйдет в плей-офф турнира, который будет состоять из двух матчей — полуфинала и финала. Жеребьевка состоится 26 ноября.

12 сборных разделят на сеяных (полуфинал точно проведут дома) и несеяных в зависимости от результатов отборочного цикла.

Максимально, наша команда может набрать 12 очков, а это значит, что мы точно не попадем в число сеяных и можем встретиться с Португалией во главе с Криштиану Роналду.

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Рейтинг участников стыкового турнира ЧМ-2022 (на 15 ноября):

Португалия (вторая в группе) – 17 очков

(вторая в группе) – 17 очков Россия (вторая в группе) – 16 очков

(вторая в группе) – 16 очков Швейцария (может опередить Италию в группе) – 15 очков

(может опередить Италию в группе) – 15 очков Швеция (вторая в группе) – 15 очков

(вторая в группе) – 15 очков Польша (может опередить Англию в группе, если та проиграет Сан-Марино) – 14 очков

(может опередить Англию в группе, если та проиграет Сан-Марино) – 14 очков Уэльс (может уступить второе место Чехии, но тогда попадет в стыки через Лигу наций) – 14 очков

Шотландия (вторая в группе) – 14 очков

(вторая в группе) – 14 очков Северная Македония (вторая в группе) – 12 очков

(вторая в группе) – 12 очков Турция (может опередить Нидерланды в группе или пропустить Норвегию) – 12 очков

(может опередить Нидерланды в группе или пропустить Норвегию) – 12 очков Финляндия (может уступить второе место Украине) – 11 очков

(может уступить второе место Украине) – 11 очков Австрия – через Лигу наций

– через Лигу наций Чехия (если не обгонит Уэльс в группе) – через Лигу наций

Полуфиналы назначены на 24-25 марта, а финалы – на 28-29 марта.