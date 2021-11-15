Завтра щось буде! Тренер збірної України ставить на успіх у матчі з Боснією

Напередодні найважливішого поєдинку у відборі на ЧС-2022 наставник національної команди України відповів на запитання журналістів

Головний тренер збірної України Олександр Петраков / Фото: УАФ

Олександр Петраков прийшов на прес-конференцію разом із Русланом Малиновським, таким чином остаточно розвіяв чутки про конфлікт між тренером і футболістом.

- Прокоментуйте минулий матч Боснії. Вам тепер потрібна лише перемога.

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- Гру суперника не коментуватиму. Минулий матч мені не потрібний. А нам потрібна лише перемога, гратимемо заради неї.

- У Боснії багато молодих гравців у складі. Чи вам буде легше?

- Не знаю, чи буде нам легше тепер. Такий результат вони мали в минулому матчі. Те, що у суперника, можливо, вийдуть молоді, нам буде важче. Ці хлопці захочуть показати себе, щоб їх побачили та запросили. Тож буде нам важко.

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- Чи готові усі гравці? Що з стосовно Забарного та Шапаренка.

– Зараз буде тренування. Усі здорові, всі 25 гравців. Усі тести негативні. Готуємось до гри.

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- Де місце Гармаша: ви бачите його у півзахисті чи атаці?

- Я його добре знаю, а ось ви все побачите завтра на полі.

Петраков оцінив гру Гармаша / Фото: УАФ

- Чи стежитимете за матчем Фінляндія – Франції в режимі онлайн? І як вирішити проблему реалізації моментів?

- Я не стежитиму за матчем конкурентів, і говорити ніхто хлопцям нічого не буде. Щодо реалізації, то у збірній зовсім інші тренування. Підтягувати реалізацію у клубах потрібно.

- Чому так багато нічиїх?

- Я тільки прийняв команду нещодавно. Можливо, не щастить десь. Можливо, я ще не заслужив свого успіху. Можливо, завтра щось буде.

- Ви змінили свій підхід до публічної критики. Її з недавнього часу поменшало. Чому?

– Це досвід. Досвід – велика справа. Це і для мене досвід, і для гравців.

– Як привітали Вітю Циганкова з вдень народження?

- Перед тренуванням подаруємо футболку та привітаємо. І все. Завтра він має привітати і себе, і всю Україну.

Раніше ми повідомляли, що проти України точно не зіграє найкращий бомбардир збірної Боснії Едін Джеко. 35-річний нападник Інтера ще не повністю відновився від травми.

Нагадаємо, що 16 листопада збірна України потрібно не лише самим обіграти в гостях боснійців, але й сподіватися, що у паралельній зустрічі Фінляндія вдома не здолає Францію, яка вже забезпечила собі путівку на ЧС-2022.

Гра Україна – Боснія відбудеться 16 листопада, початок о 21.45.

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