Завтра что-то будет! Тренер сборной Украины ставит на удачу в матче с Боснией

Накануне важнейшего поединка в отборе на ЧМ-2022 наставник национальной команды Украины ответил на вопросы журналистов

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков / Фото: УАФ

Александр Петраков пришел на пресс-конференцию вместе с Русланом Малиновским, таким образом окончательно развеяв слухи о конфликте между тренером и футболистом.

- Прокомментируйте прошлый матч Боснии. Вам теперь только победа нужна.

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- Игру соперника комментировать не буду. Прошлый матч мне не нужен. А нам нужна только победа, будем играть ради нее.

- У Боснии много молодых игроков в составе. Будет ли вам легче?

- Не знаю, будет ли легче нам теперь. Такой результат у них был в прошлом матче. То, что у соперника, возможно, выйдут молодые, то нам будет тяжелее. Те ребята захотят показать себя, чтобы их увидели и пригласили. Так что будет нам тяжело.

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- Готовы ли все игроки? Что по поводу Забарного и Шапаренко.

- Сейчас будет тренировка. Все здоровы, все 25 игроков. Все тесты негативные. Готовимся к игре.

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- Где место Гармаша: вы видите его в полузащите или атаке?

- Я его хорошо знаю, а вот вы все увидите завтра на поле.

Петраков оценил игру Гармаша / Фото: УАФ

- Будете ли вы следить за матчем Финляндия – Франции в режиме онлайн? И как решить проблему реализации моментов?

- Я не буду следить за матчем конкурентов, и говорить никто ребятам ничего не будет. Что касается реализации, то в сборной совсем другие тренировки. Подтягивать реализацию в клубах нужно.

- Почему так много ничьих?

- Я только принял команду недавно. Возможно, не везет где-то. Возможно, я еще не заслужил свою удачу. Возможно, завтра что-то будет.

- Вы изменили свой подход к публичной критике. Ее с недавнего времени стало меньше. Почему?

- Это опыт. Опыт – большое дело. Это и для меня опыт, и для игроков.

- Как поздравили Витю Цыганкова с днем рождения?

- Перед тренировкой подарим футболку и поздравим. И все. Завтра он должен поздравить и себя, и всю Украину.

Ранее мы сообщали, что против Украины точно не сыграет лучший бомбардир сборной Боснии Эдин Джеко. 35-летний нападающий Интера еще полностью не восстановился от травмы.

Напомним, что 16 ноября сборной Украины нужно не только самим обыграть в гостях боснийцев, но и надеяться, что в параллельной встрече Финляндия дома не одолеет Францию, уже обеспечившую себе путевку на ЧМ-2022.

Игра Украина – Босния состоится 16 ноября, начало в 21:45.

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