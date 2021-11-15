Продавець взуття надихнув лідера збірної України на битву з Боснією

16 листопада – вирішальний день для збірної України у груповій кваліфікації на ЧС-2022. Нам треба обіграти Боснію! І вірити, що Фінляндія не виграє у Франції.
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Напередодні зустрічі півзахисник української команди Тарас Степаненко зробив емоційний пост у Instagram.
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"Боягузи ніколи нічого не починали. Слабкі вмирали в дорозі. Це означає, що залишилися тільки ми! – Філ Найт, продавець взуття, – написав Степаненко і додав: Тільки віра в перемогу, а не панічний настрій дозволить нам досягти мети".
Філ Найт – американський бізнесмен, один із засновників компанії Nike.
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Нагадаємо, що гол Тарас Степаненка допоміг збірній України відігратися у товариському поєдинку проти Болгарії.
Якщо Україна вийде з групи, то зіграє у стикових матчах, які відбудуться з 24 по 29 березня. У них візьмуть участь володарі других місць у відбіркових групах, а також два найкращі переможці груп у загальному рейтингу Ліги націй-2020/21, які не потрапили у фінальний турнір ЧС безпосередньо або не вийшли у "стики" з других місць у відбіркових групах.
Ці 12 команд розіграють путівки, що залишилися, в рамках трьох шляхів плей-офф, які складаються з одноматчевих півфіналів і фіналів. Три переможці цих шляхів стануть учасниками чемпіонату світу.
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