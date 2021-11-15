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27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
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27 ноября 00:00
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Продавец обуви вдохновил лидера сборной Украины на битву с Боснией

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
15 ноября, 15:47
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Тарас Степаненко перед ключевым поединком отбора на чемпионат мира процитировал предпринимателя Фила Найта
Тарас Степаненко сравнял счет в матче с Болгарией
Тарас Степаненко сравнял счет в матче с Болгарией

16 ноября – решающий день для сборной Украины в групповой квалификации на ЧМ-2022. Нам нужно обыграть Боснию! И верить, что Финляндия не выиграет у Франции.

Читайте также: Украина против Роналду? Кто станет нашим соперником в плей-офф ЧМ-2022

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Накануне встречи полузащитник украинской команды Тарас Степаненко сделал эмоциональный пост в Instagram.

"Трусы никогда ничего не начинали. Слабые умирали в пути. Это значит, что остались только мы! – Фил Найт, продавец обуви", – написал Степаненко и добавил: Только вера в победу, а не паническое настроение позволит нам достичь цели".

Фил Найт – американский бизнесмен, один из основателей компании Nike.

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Напомним, что гол Тарас Степаненко помог сборной Украины отыграться в товарищеском поединке против Болгарии.

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Если Украина выйдет из группы, то сыграет в стыковых матчах, которые пройдут с 24 по 29 марта. В них примут участие обладатели вторых мест в отборочных группах, а также два лучших победителя групп в общем рейтинге Лиги наций-2020/21, которые не попали в финальный турнир ЧМ напрямую или не вышли в "стыки" со вторых мест в отборочных группах.

Эти 12 команд разыграют оставшиеся путевки в рамках трех путей плей-офф, которые состоят из одноматчевых полуфиналов и финалов. Три победителя этих путей станут участниками чемпионата мира.

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