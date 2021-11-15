Задача – сдать последний экзамен. Малиновский рассчитывает попасть в плей-офф

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский отметил важность матча против Боснии и Герцеговины

Руслан Малиновский / Фото: УАФ

Вместе с Александром Петраковым на пресс-конференции, посвященной завтрашнему матчу отбора ЧМ-2022 со сборной Боснии и Герцеговины, принял участие хавбек Аталаны Руслан Малиновский.

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- Какое сейчас настроение, атмосфера в команде после ничьей в контрольном матче с Болгарией?

- Атмосфера, как всегда, отличная, потому что мы провели неплохой поединок с Болгарией. Была более важная общая картина игры, но мы хорошо прессинговали соперников, контролировали мяч, атаковали через фланги.

Да, в той встрече мы не реализовали много моментов, но проигрывая, мы постоянно атаковали. Это был товарищеский поединок, все понимают, что завтра будет официальный матч.

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- Что случилось с командой после успешной квалификации на Евро и хорошего результата на самом чемпионате Европы?

- На самом деле, ситуация неплохая, перед нами стоит задача получить нужный результат – победу. У нас были неплохие матчи, но мы нередко пропускали на последних минутах, где-то чуть-чуть не везло.

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Завтра мы будем играть за выход в плей-офф. Нельзя говорить, что мы плохо играли в этой квалификации, у нас есть задача, можно сказать, нас ждет последний экзамен.

Напомним, что матч Босния и Герцеговина – Украина состоится во вторник, 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени.

Чтобы занять второе место в группе и попасть в плей-офф за выход на ЧМ-2022, нам нужно самим обыграть Боснию, уже потерявшую шансы на плей-офф, и надеяться, что в параллельном матче Франция, уже обеспечившая себе путевку на ЧМ-2022, в гостях без турнирной мотивации не проиграет Финляндии.

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