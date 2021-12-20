"Завдання – залишитися в Серії А". Шевченко зібрався обіграти команду Маліновського

У заключному матчі перед зимовою перервою Дженоа зустрінеться з Аталантою Руслана Маліновського

Андрій Шевченко / Фото: Getty Images

Наставник "грифонів" Андрій Шевченко ще не перемагав у матчах Серії А і має намір заробити три очки у поєдинку проти команди свого екс-підопічного зі збірної України Руслана Маліновського.

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"У нас бойовий настрій. Ми граємо проти однієї з найсильніших команд, яка останніми роками показує дуже хороші результати. Цей клуб процвітає і міцний. Крім того, ми гратимемо проти чудового тренера. Я вже говорив після матчу з Лаціо, що, як тільки у нас виникають складності, команда втрачає впевненість. Поєдинок із римлянами розпочався добре, ми контролювали гру, але після пропущеного голу команда втратила впевненість. Ми повинні налаштовуватись на те, щоб вигравати кожну дуель на полі. Потрібно брати гору в невеликих єдиноборствах і максимально викладатися. Від цього треба будувати наше майбутнє.

Шевченко пора набирати очки в Серії А / Фото: Getty Images

Положення у турнірній таблиці на цей момент для нас не критичне. Ми ще у грі. Після перерви розпочнеться друге коло, і ми маємо бути до нього готові. Але й цей рік треба завершити, зробивши все, що в наших силах. Потрібно дивитися у майбутнє. Перед матчами треба думати, як краще підготуватись, з яким настроєм виходити на поле. І так кожну гру, навіть якщо ми граємо проти сильніших суперників.

В останніх поєдинках ми зустрічалися з командами, які виборюють Скудетто. Наше завдання – залишитися в Серії А. Це наша Ліга чемпіонів і ми повинні добре грати проти наших прямих конкурентів. Команді треба бути трохи агресивнішими, особливо в індивідуальних єдиноборствах", – цитує Шевченка Сalcionews24.

Андрій Шевченко / Фото: Getty Images

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Додамо, що свій останній матч цього року Дженоа зіграє у вівторок, 21 грудня. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

Раніше ми повідомляли, що головний тренер "грифонів" Андрій Шевченко встановив антирекорд італійського клубу. Українець не зумів здобути перемогу в жодному з перших шести матчів Серії А на чолі команди.

Андрій Шевченко і Мауро Тассотті / Фото: REUTERS

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Після матчу з Лаціо "грифони", очолювані українським тренером, опустилися на 19-й рядок таблиці Серії А, пропустивши нагору Кальярі.

Єдину перемогу під керівництвом Шевченка клуб здобув у матчі другого раунду Кубка Італії над Салернітаною (1:0).