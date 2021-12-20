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УЄФА жорстко покарав Тоттенгем за саботаж. Клуб залишився без єврокубків

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сьогодні
20 грудня, 12:43
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Англійський клуб відмовився їхати на матч Ліги конференцій до Франції, пославшись на коронавірус. Однак це не стало аргументом для УЄФА
Англійський клуб залишив Лігу конференцій Європи
Англійський клуб залишив Лігу конференцій Європи / Фото: Колаж: Сьогодні

До сьогоднішнього дня залишалася неясною доля путівки до плей-офф Ліги конференцій із групи G. Зустріч Ренн – Тоттенгем 9 грудня не була зіграна через спалах коронавірусу в лондонському клубі.

УЄФА ухвалив рішення. Тоттенгему присуджено технічну поразку.

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За версією Ренна, лондонський клуб сам вирішив не грати. Представник Тоттенгема не захотів оголошувати кількість заражених гравців, хоча правило свідчить, що матч повинен проводитись, якщо в команді є 13 здорових польових гравців та один голкіпер.

Тоттенгем послався на рішення англійської влади, не надавши при цьому жодного офіційного документа.

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Оскільки матч офіційно не скасовано УЄФА, Ренн зберіг своє рішення грати, а потім звернувся до УЄФА.

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Трофей Ліги конференцій
Трофей Ліги конференцій / Фото: UEFA.com

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У результаті УЄФА ухвалив рішення присудити Тоттенгему технічну поразку. Ренн із 14 очками став переможцем групи G, а Тоттенгем із 7 очками фінішував на третьому місці у квартеті і не вийшов у плей-офф турніру.

Якби матч відбувся та англійський клуб переміг, він би обійшов Вітесс і став другим у групі.

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