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УЕФА жестко наказал Тоттенхэм за саботаж. Клуб остался без еврокубков

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сегодня
20 декабря, 12:43
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Английский клуб отказался ехать на матч Лиги конференций во Францию сославшись на коронавирус. Однако это не стало аргументом для УЕФА
Английский клуб покинул Лигу конференций Европы
Английский клуб покинул Лигу конференций Европы / Фото: Коллаж: Сегодня

До сегодняшнего дня оставалась неясной судьба путевки в плей-офф Лиги конференций из группы G. Встреча Ренн – Тоттенхэм 9 декабря не была сыграна из-за вспышки коронавируса в лондонском клубе.

УЕФА вынес решение. Тоттенхэму присуждено техническое поражение.

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По версии Ренна, лондонский клуб сам принял решение не играть. Представитель Тоттенхэма не захотел объявлять количество зараженных игроков, хотя правило гласит, что матч должен проводиться, если в команде имеются 13 здоровых полевых игроков и один голкипер.

Тоттенхэм сослался на решение английских властей, не предоставив при этом ни одного официального документа.

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Поскольку матч официально не отменен УЕФА, Ренн сохранил свое решение играть, а после обратился в УЕФА.

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Трофей Лиги конференций
Трофей Лиги конференций / Фото: UEFA.com

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В итоге УЕФА принял решение присудить Тоттенхэму техническое поражение. Ренн с 14 очками стал победителем группы G, а Тоттенхэм с 7 очками финишировал на третьем месте в квартете и не вышел в плей-офф турнира.

Если бы матч состоялся и английский клуб победил, он бы обошел Витесс и стал вторым в группе.

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