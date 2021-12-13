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Клуб защитника сборной Украины узнал соперника в еврокубке. Пары 1/16 Лиги конференций

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
13 декабря, 15:45
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В Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф третьего по рангу еврокубкового турнира – Лиги конференций
Жеребьевка Лиги конференций
Жеребьевка Лиги конференций / Фото: UEFA.com

Стали известны пары раунда плей-офф Лиги конференций.

В 1/16 финала сыграют команды, занявшие вторые места в своих группах Лиги конференций, а также клубы, понизившиеся в классе после третьих позиций на групповом этапе Лиги Европы.

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Украинские клубы не принимали участие в жеребьевке, поскольку ни один из представителей нашей страны не вышел в евровесну.

Предлагаем вашему вниманию пары 1/16 финала:

  • Марсель (Франция) – Карабах (Азербайджан)
  • ПСВ (Нидерланды) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)
  • Фенербахче (Турция) – Славия Прага (Чехия)
  • Мидтьюлланд (Дания) – ПАОК (Греция)
  • Лестер (Англия) – Рандерс (Дания)
  • Селтик (Шотландия) – Буде-Глимт (Норвегия)
  • Спарта Прага (Чехия) – Партизан (Сербия)
  • Рапид (Австрия) – Витесс (Нидерланды) или Тоттенхэм (Англия)

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Стоит отметить, что чешская Славия из Праги, за которую выступает защитник сборной Украины Тарас Качараба, сыграет против турецкого Фенербахче.

Также интересно, что норвежский Буде-Глимт, оставивший за бортом еврокубков луганскую Зарю, померяется силами с шотландским Селтиком.

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Первые матчи состоятся 17 февраля на полях несеяных команд, а ответные поединки пройдут через неделю – 24 февраля.

Напомним, что во время жеребьевки Лиги чемпионов произошел скандал. Организаторы ошиблись при определении пары для Вильярреала.

Церемония повторной жеребьевки пройдет в 16:00 по Киеву.

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