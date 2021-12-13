Впервые в истории! УЕФА облажался при проведении жеребьевки ЛЧ: шокирующие последствия

В 16:00 по киевскому времени будет проведен рестарт жеребьевки 1/8 финала турнира

Во время жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов испанский Вильярреал и английский Манчестер Юнайтед ошибочно свели в пару.

Поскольку эти команды играли вместе в групповом раунде Лиги чемпионов, по правилам, они не могли встретиться в 1/8 финала турнира.

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УЕФА пришлось выкручиваться на ходу. Для Вильярреала вытащили Манчестер Сити, а шарик с Юнайтед был утилизирован.

Однако в связи с этим Атлетико остался без пары. Соперником "матрасников" автоматически стал Манчестер Юнайтед, что нарушает регламент жеребьевки.

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Этот случай является прецедентом и войдет в историю. Ранее ничего подобного во время жеребьевок еврокубков не происходило, как и не было рестарта.