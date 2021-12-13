Клуб захисника збірної України дізнався суперника в єврокубку. Пари 1/16 Ліги конференцій

Стали відомі пари раунду плей-оф Ліги конференцій.
В 1/16 фіналу зіграють команди, які посіли другі місця у своїх групах Ліги конференцій, а також клуби, що понизилися у класі після третіх позицій на груповому етапі Ліги Європи.
Українські клуби не брали участі у жеребкуванні, оскільки жоден із представників нашої країни не вийшов у євровесну.
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Пропонуємо до вашої уваги пари 1/16 фіналу:
- Марсель (Франція) – Карабах (Азербайджан)
- ПСВ (Нідерланди) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль)
- Фенербахче (Туреччина) – Славія Прага (Чехія)
- Мідтьюлланд (Данія) – ПАОК (Греція)
- Лестер (Англія) – Рандерс (Данія)
- Селтік (Шотландія) – Буде-Глімт (Норвегія)
- Спарта Прага (Чехія) – Партизан (Сербія)
- Рапід (Австрія) – Вітес (Нідерланди) або Тоттенхем (Англія)
Варто зазначити, що чеська Славія із Праги, за яку виступає захисник збірної України Тарас Качараба, зіграє проти турецького Фенербахче.
Також цікаво, що норвезький Буде-Глімт, який залишив за бортом єврокубків луганську Зорю, поміряється силами із шотландським Селтіком.
Перші матчі відбудуться 17 лютого на полях несіяних команд, а поєдинки у відповідь пройдуть через тиждень – 24 лютого.
Нагадаємо, що під час жеребкування Ліги чемпіонів стався скандал. Організатори помилилися щодо пари для Вільярреала.
Церемонія повторного жеребкування відбудеться о 16:00 за Києвом.