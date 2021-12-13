Вперше в історії! УЄФА осоромився під час жеребкування ЛЧ: шокуючі наслідки

О 16:00 за київським часом буде проведено рестарт жеребкування 1/8 фіналу турніру

Під час жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів іспанський Вільярреал та англійський Манчестер Юнайтед помилково звели у пару.

Оскільки ці команди грали разом у груповому раунді Ліги чемпіонів, за правилами, вони не могли зустрітись у 1/8 фіналу турніру.

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УЄФА довелося викручуватись на ходу. Для Вільярреала витягли Манчестер Сіті, а кулька з Юнайтед була утилізована.

Проте у зв'язку із цим Атлетіко залишився без пари. Суперником "матраців" автоматично став Манчестер Юнайтед, що порушує регламент жеребкування.

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Цей випадок є прецедентом і увійде до історії. Раніше нічого подібного під час жеребкування єврокубків не відбувалося, як і не було рестарту.