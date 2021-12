Жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція церемонії

У понеділок, 13 грудня, у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Сьогодні ми дізнаємося всі пари учасників плей-оф ЛЧ, які навесні боротимуться за вихід до 1/4 турніру.

Початок жеребкування о 13:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію! Слідкуйте за оновленнями публікації.

Де дивитись жеребкування Ліги чемпіонів

Its #UCLdraw day!!



Tell us 1 Round of 16 tie youd love to see #UCL pic.twitter.com/KK6Q47L9vZ