Жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція церемонії

Процедура стартує у Швейцарії у понеділок о 13:00 за київським часом

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів / Фото: UEFA.com

У понеділок, 13 грудня, у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Сьогодні ми дізнаємося всі пари учасників плей-оф ЛЧ, які навесні боротимуться за вихід до 1/4 турніру.

Початок жеребкування о 13:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію! Слідкуйте за оновленнями публікації.

Реклама

Де дивитись жеребкування Ліги чемпіонів

Its #UCLdraw day!!



Tell us 1 Round of 16 tie youd love to see #UCL pic.twitter.com/KK6Q47L9vZ - UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021

Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 15/16/22/23 лютого, а поєдинки у відповідь пройдуть 8/9/15/16 березня.

Реклама

Фінал Ліги чемпіонів-2021/22 пройде в Санкт-Петербурзі на Газпром Арені 28 травня 2022 року .

СКЛАД УЧАСНИКІВ

У жеребкуванні візьмуть участь 16 команд, які подолали бар'єр групового етапу. Переможці груп отримають статус сіяних, клуби, які фінішували другим, будуть несіяними.

Реклама

Атлетіко (Іспанія)

Позиція у рейтингу УЄФА: 10

Група B: друге місце

Минулий сезон: 1/8 фіналу (поразка від Челсі із загальним рахунком 0:3)

Найкращий результат у Кубку чемпіонів: фінал (1973/74, 2013/14, 2015/16)

Головний тренер: Дієго Сімеоне



Аякс (Нідерланди)

Позиція у рейтингу: 17

Група C: переможець

Минулий сезон: груповий етап (1/4 фіналу Ліги Європи)

Найкращий результат у Кубку чемпіонів: переможець (1970/71, 1971/72, 1972/73, 1994/95)

Головний тренер: Ерік тен Хаг

Баварія (Німеччина)

Позиція у рейтингу УЄФА: 1

Група E: переможець

Минулий сезон: 1/4 фіналу (поразка за правилом виїзного гола від ПСЖ)

Найкращий результат у Кубку чемпіонів: переможець (1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2012/13, 2019/20)

Головний тренер: Юліан Нагельсманн

Бенфіка (Португалія)

Позиція у рейтингу УЄФА: 29

Група Е: друге місце

Минулий сезон: третій відбірковий раунд (поразка із загальним рахунком 1:2 від ПАОКа)

Найкращий результат у Кубку чемпіонів: переможець (1960/61, 1961/62)

Головний тренер: Жорж Жезуш

Вільяреал (Іспанія)

Позиція у рейтингу УЄФА: 21

Група F: друге місце

Минулий сезон: переможець Ліги Європи (перемога по пенальті над МЮ)

Найкращий результат у Кубку чемпіонів: 1/2 фіналу (2005/06)

Тренер: Унай Емері

Зальцбург (Австрія)

Позиція у рейтингу УЄФА: 22

Група G: друге місце

Минулий сезон: груповий етап (1/16 фіналу Ліги Європи)

Найкращий результат у Кубку чемпіонів: груповий етап (1994/95, 2019/20, 2020/21, 2021/22)

Головний тренер: Маттіас Яйссле

Інтер (Італія)

Позиція у рейтингу УЄФА: 24

Група D: друге місце

Минулий сезон: груповий етап

Найкращий результат у Кубку чемпіонів: переможець (1963/64, 1964/65, 2009/10)

Головний тренер: Сімоне Індзагі

Ліверпуль (Англія)

Позиція у рейтингу УЄФА: 3

Група B: переможець

Минулий сезон: 1/4 фіналу (поразка із загальним рахунком 1:3 від Реала)

Найкращий результат у Кубку чемпіонів: переможець (1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05, 2018/19)

Головний тренер: Юрген Клопп

Лілль (Франція)

Позиція у рейтингу УЄФА: 62

Група G: переможець

Минулий сезон: 1/16 фіналу Ліги Європи (поразка із загальним рахунком 2:4 від Аякса)

Найкращий результат у Кубку чемпіонів: 1/8 фіналу (2006/07)

Головний тренер: Жослен Гурвеннек

Манчестер Сіті (Англія)

Позиція у рейтингу УЄФА: 2

Група A: переможець

Минулий сезон: фіналіст (поразка 0:1 від Челсі)

Найкращий результат у Кубку чемпіонів: фіналіст (2020/21)

Головний тренер: Хосеп Гвардіола

Манчестер Юнайтед (Англія)

Позиція у рейтингу УЄФА: 9

Група F: переможець

Минулий сезон: груповий етап (фіналіст Ліги Європи)

Найкращий результат у Кубку чемпіонів: переможець (1967/68, 1998/99, 2007/08)

Головний тренер: Ральф Рангнік

Парі Сен-Жермен (Франція)

Позиція у рейтингу УЄФА: 7

Група A: друге місце

Минулий сезон: півфінал (поразка із загальним рахунком 1:4 від Манчестер Сіті)

Найкращий результат у Кубку чемпіонів: фіналіст (2019/20)

Головний тренер: Маурісіо Почеттіно

Реал (Іспанія)

Позиція у рейтингу УЄФА: 6

Група D: переможець

Минулий сезон: Півфінал (поразка із загальним рахунком 1:3 від Челсі)

Найкращий результат у Кубку чемпіонів: переможець (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/2000, 2001/02, 2 16, 2016/17, 2017/18)

Головний тренер: Карло Анчелотті

Спортінг (Португалія)

Позиція у рейтингу УЄФА: 26

Група C: друге місце

Минулий сезон: Раунд плей-офф Ліги Європи (поразка 1:4 від ЛАСКу)

Найкращий результат у Кубку чемпіонів: 1/4 фіналу (1982/83)

Головний тренер: Рубен Аморім

Челсі (Англія)

Позиція у рейтингу УЄФА: 4

Група H: друге місце

Минулий сезон: переможець (1:0 проти Манчестер Сіті)

Найкращий результат у Кубку чемпіонів: переможець (2011/12, 2020/21)

Головний тренер: Томас Тухель

Ювентус (Італія)