Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: о котрій і де дивитись

Минулого тижня завершився груповий етап найпрестижнішого єврокубку. Стали відомі усі учасники плей-оф Ліги чемпіонів. Сьогодні будуть визначені пари плей-оф ЛЧ.

Церемонія стартує у Швейцарії у понеділок о 13:00 за київським часом.

У прямому ефірі жеребкування можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO.

Також відеотрансляція буде доступна на офіційному сайті УЄФА.

У жеребкуванні візьмуть участь 16 команд, які подолали бар'єр групового етапу. Переможці груп отримають статус сіяних, клуби, які фінішували другим, будуть несіяними.

Переможці груп (сіяні)

Власники других місць (несіяні)

We have our final 16!



Who will lift the ? #UCL pic.twitter.com/4AjjaZrmJy