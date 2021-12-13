Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: о котрій і де дивитись

Сьогодні у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування стадії плей-оф розіграшу Ліги чемпіонів сезону 2021/22. Трансляцію можна переглянути в інтернеті та на ТБ

Жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів

Минулого тижня завершився груповий етап найпрестижнішого єврокубку. Стали відомі усі учасники плей-оф Ліги чемпіонів. Сьогодні будуть визначені пари плей-оф ЛЧ.

Церемонія стартує у Швейцарії у понеділок о 13:00 за київським часом.

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ДЕ ДИВИТИСЬ

У прямому ефірі жеребкування можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO.

Також відеотрансляція буде доступна на офіційному сайті УЄФА.

СКЛАД УЧАСНИКІВ

У жеребкуванні візьмуть участь 16 команд, які подолали бар'єр групового етапу. Переможці груп отримають статус сіяних, клуби, які фінішували другим, будуть несіяними.

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Переможці груп (сіяні)

Аякс (Нідерланди)

Баварія (Німеччина)

Ліверпуль (Англія)

Лілль (Франція)

Манчестер Сіті (Англія)

Манчестер Юнайтед (Англія)

Реал (Іспанія)

Ювентус (Італія)

Власники других місць (несіяні)

Атлетіко (Іспанія)﻿

Бенфіка (Португалія)

Вільярреал (Іспанія)

Зальцбург (Австрія)

Інтер (Італія)

Парі-Сен-Жермен (Франція)

Спортінг (Португалія)

Челсі (Англія)

We have our final 16!



Who will lift the ? #UCL pic.twitter.com/4AjjaZrmJy - UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 9, 2021

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Представники однієї національної асоціації та команди, які грали в одній групі, зустрітися не можуть.

Команди проведуть по матчу вдома та на виїзді. Сіяні команди гра у відповідь проведуть вдома. Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 15/16/22/23 лютого, а поєдинки у відповідь пройдуть 8/9/15/16 березня.

Динамо дізналось суперників по Лізі чемпіонів / Фото: REUTERS

Нагадаємо, що УЄФА відмінило правило виїзного голу. Якщо після закінчення основного часу матчу-відповіді рахунок за сумою двох зустрічей рівний, будуть призначені два додаткові тайми по 15 хвилин. Якщо у додатковий час команди не забили або забили однакову кількість м'ячів, для визначення переможця у парі буде проведено серію 11-метрових.

Фінал Ліги чемпіонів-2021/22 пройде в Санкт-Петербурзі на "Газпром Арені" 28 травня 2022 року.