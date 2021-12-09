Визначились усі учасники плей-оф Ліги чемпіонів

У матчі у Бергамо між Аталантою та Вільярреалом визначився останній учасник 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Вільярреал став останнім учасником плей-оф Ліги чемпіонів / Фото: Reuters

У четвер, 9 грудня, відбувся останній матч групового раунду Ліги чемпіонів, в якому Вільярреал виборов путівку до плей-оф. Таким чином визначилися усі 16 учасників весняної стадії ЛЧ.

До 1/8 фіналу ЛЧ вийшли 16 команд, які сформують пари плей-оф раунду.

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We have our final 16!



Who will lift the ? #UCL pic.twitter.com/4AjjaZrmJy - UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 9, 2021

Команди, що посіли перші місця, будуть сіяними в 1/8 фіналу, а другі місця – несіяними.

Переможці груп (сіяні):

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Манчестер Сіті (Англія)

Ліверпуль (Англія)

Аякс (Нідерланди)

Реал Мадрід (Іспанія)

Баварія (Німеччина)

Манчестер Юнайтед (Англія)

Лілль (Франція)

Ювентус (Італія)

Команди, що посіли друге місце (несіяні):

Парі Сен-Жермен (Франція)

Атлетіко (Іспанія)

Спортінг Лісабон (Португалія)

Інтер (Італія)

Бенфіка (Португалія)

Вільярреал (Іспанія)

Зальцбург (Австрія)

Челсі (Англія)

Нагадаємо, що Україна залишилася навесні без єврокубків.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у понеділок, 13 грудня .

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Перші матчі плей-оф турніру відбудуться у лютому-березні 2022 року. Фінал Ліги чемпіонів-2021/2022 пройде 28 травня у Санкт-Петербурзі.