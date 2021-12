Визначились усі учасники плей-оф Ліги чемпіонів

У четвер, 9 грудня, відбувся останній матч групового раунду Ліги чемпіонів, в якому Вільярреал виборов путівку до плей-оф. Таким чином визначилися усі 16 учасників весняної стадії ЛЧ.

До 1/8 фіналу ЛЧ вийшли 16 команд, які сформують пари плей-оф раунду.

We have our final 16!



Who will lift the ? #UCL pic.twitter.com/4AjjaZrmJy