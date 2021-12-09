Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

В матче в Бергамо между Аталантой и Вильярреалом определился последний учасник 1/8 финала Лиги чемпионов

Вильярреал стал последним участником плей-офф Лиги чемпионов / Фото: Reuters

В четверг, 9 декабря, состоялся последний матч группового раунда Лиги чемпионов, в котором Вильярреал завоевал путевку в плей-офф. Таким образом определились все 16 участников весенней стадии ЛЧ.

В 1/8 финала ЛЧ вышли 16 команд, которые сформируют пары плей-офф раунда.

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We have our final 16!



Who will lift the ?#UCLpic.twitter.com/4AjjaZrmJy — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 9, 2021

Команды, занявшие первые места, будут сеяными в 1/8 финала, а вторые места – несеяными.

Победители групп (сеянные):

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Манчестер Сити (Англия)

Ливерпуль (Англия)

Аякс (Нидерланды)

Реал Мадрид (Испания)

Бавария (Германия)

Манчестер Юнайтед (Англия)

Лилль (Франция)

Ювентус (Италия)

Команды занявшие вторые месте (несеяные):

Пари Сен-Жермен (Франция)

Атлетико (Испания)

Спортинг Лиссабон (Португалия)

Интер (Италия)

Бенфика (Португалия)

Вильярреал (Испания)

Зальцбург (Австрия)

Челси (Англия)

Напомним, Украина осталась весной без еврокубков.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в понедельник, 13 декабря.

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Первые матчи плей-офф турнира состоятся в феврале-марте 2022 года. Финал Лиги чемпионов-2021/2022 пройдет 28 мая в Санкт-Петербурге.