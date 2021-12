Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

В четверг, 9 декабря, состоялся последний матч группового раунда Лиги чемпионов, в котором Вильярреал завоевал путевку в плей-офф. Таким образом определились все 16 участников весенней стадии ЛЧ.

В 1/8 финала ЛЧ вышли 16 команд, которые сформируют пары плей-офф раунда.

We have our final 16!



Who will lift the ?#UCLpic.twitter.com/4AjjaZrmJy