Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

В четверг, 9 декабря, состоялся последний матч группового раунда Лиги чемпионов, в котором Вильярреал завоевал путевку в плей-офф. Таким образом определились все 16 участников весенней стадии ЛЧ.
В 1/8 финала ЛЧ вышли 16 команд, которые сформируют пары плей-офф раунда.
We have our final 16!— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 9, 2021
Who will lift the ?#UCLpic.twitter.com/4AjjaZrmJy
Команды, занявшие первые места, будут сеяными в 1/8 финала, а вторые места – несеяными.
Победители групп (сеянные):
- Манчестер Сити (Англия)
- Ливерпуль (Англия)
- Аякс (Нидерланды)
- Реал Мадрид (Испания)
- Бавария (Германия)
- Манчестер Юнайтед (Англия)
- Лилль (Франция)
- Ювентус (Италия)
Команды занявшие вторые месте (несеяные):
- Пари Сен-Жермен (Франция)
- Атлетико (Испания)
- Спортинг Лиссабон (Португалия)
- Интер (Италия)
- Бенфика (Португалия)
- Вильярреал (Испания)
- Зальцбург (Австрия)
- Челси (Англия)
Напомним, Украина осталась весной без еврокубков.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в понедельник, 13 декабря.
Первые матчи плей-офф турнира состоятся в феврале-марте 2022 года. Финал Лиги чемпионов-2021/2022 пройдет 28 мая в Санкт-Петербурге.