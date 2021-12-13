Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов: онлайн-трансляция церемонии

Процедура стартует в Швейцарии в понедельник в 13:00 по киевскому времени

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов / Фото: UEFA.com

В понедельник, 13 декабря, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Сегодня мы узнаем пары участников плей-офф ЛЧ, которые весной будут бороться за выход в 1/4 турнира.

Начало жеребьевки в 13:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию! Следите за обновлениями публикации.

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Где смотреть жеребьевку Лиги чемпионов

Its #UCLdraw day!!



Tell us 1 Round of 16 tie youd love to see #UCLpic.twitter.com/KK6Q47L9vZ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15/16/22/23 февраля, а ответные поединки пройдут 8/9/15/16 марта.

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Финал Лиги чемпионов-2021/22 пройдет в Санкт-Петербурге на Газпром Арене 28 мая 2022 года.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

В жеребьевке примут участие 16 команд, преодолевших барьер группового этапа. Победители групп получат статус сеяных, клубы, которые финишировали вторыми, будут несеяными.

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Атлетико (Испания)

Позиция в рейтинге УЕФА: 10

Группа B: второе место

Прошлый сезон: 1/8 финала (поражение от Челси с общим счетом 0:3)

Лучший результат в Кубке чемпионов: финал (1973/74, 2013/14, 2015/16)

Главный тренер: Диего Симеоне



Аякс (Нидерланды)

Позиция в рейтинге: 17

Группа C: победитель

Прошлый сезон: групповой этап (1/4 финала Лиги Европы)

Лучший результат в Кубке чемпионов: победитель (1970/71, 1971/72, 1972/73, 1994/95)

Главный тренер: Эрик тен Хаг

Бавария (Германия)

Позиция в рейтинге УЕФА: 1

Группа E: победитель

Прошлый сезон: 1/4 финала (поражение по правилу выездного гола от ПСЖ)

Лучший результат в Кубке чемпионов: победитель (1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2012/13, 2019/20)

Главный тренер: Юлиан Нагельсманн

Бенфика (Португалия)

Позиция в рейтинге УЕФА: 29

Группа Е: второе место

Прошлый сезон: третий отборочный раунд (поражение с общим счетом 1:2 от ПАОКа)

Лучший результат в Кубке чемпионов: победитель (1960/61, 1961/62)

Главный тренер: Жорж Жезуш

Вильяреал (Испания)

Позиция в рейтинге УЕФА: 21

Группа F: второе место

Прошлый сезон: победитель Лиги Европы (победа по пенальти над МЮ)

Лучший результат в Кубке чемпионов: 1/2 финала (2005/06)

Тренер: Унай Эмери

Зальцбург (Австрия)

Позиция в рейтинге УЕФА: 22

Группа G: второе место

Прошлый сезон: групповой этап (1/16 финала Лиги Европы)

Лучший результат в Кубке чемпионов: групповой этап (1994/95, 2019/20, 2020/21, 2021/22)

Главный тренер: Маттиас Яйссле

Интер (Италия)

Позиция в рейтинге УЕФА: 24

Группа D: второе место

Прошлый сезон: групповой этап

Лучший результат в Кубке чемпионов: победитель (1963/64, 1964/65, 2009/10)

Главный тренер: Симоне Индзаги

Ливерпуль (Англия)

Позиция в рейтинге УЕФА: 3

Группа B: победитель

Прошлый сезон: 1/4 финала (поражение с общим счетом 1:3 от Реала)

Лучший результат в Кубке чемпионов: победитель (1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05, 2018/19)

Главный тренер: Юрген Клопп

Лилль (Франция)

Позиция в рейтинге УЕФА: 62

Группа G: победитель

Прошлый сезон: 1/16 финала Лиги Европы (поражение с общим счетом 2:4 от Аякса)

Лучший результат в Кубке чемпионов: 1/8 финала (2006/07)

Главный тренер: Жослен Гурвеннек

Манчестер Сити (Англия)

Позиция в рейтинге УЕФА: 2

Группа A: победитель

Прошлый сезон: финалист (поражение 0:1 от Челси)

Лучший результат в Кубке чемпионов: финалист (2020/21)

Главный тренер: Хосеп Гвардиола

Манчестер Юнайтед (Англия)

Позиция в рейтинге УЕФА: 9

Группа F: победитель

Прошлый сезон: групповой этап (финалист Лиги Европы)

Лучший результат в Кубке чемпионов: победитель (1967/68, 1998/99, 2007/08)

Главный тренер: Ральф Рангник

Пари Сен-Жермен (Франция)

Позиция в рейтинге УЕФА: 7

Группа A: второе место

Прошлый сезон: полуфинал (поражение с общим счетом 1:4 от Манчестер Сити)

Лучший результат в Кубке чемпионов: финалист (2019/20)

Главный тренер: Маурисио Почеттино

Реал (Испания)

Позиция в рейтинге УЕФА: 6

Группа D: победитель

Прошлый сезон: Полуфинал (поражение с общим счетом 1:3 от Челси)

Лучший результат в Кубке чемпионов: победитель (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/2000, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18)

Главный тренер: Карло Анчелотти

Спортинг (Португалия)

Позиция в рейтинге УЕФА: 26

Группа C: второе место

Прошлый сезон: Раунд плей-офф Лиги Европы (поражение 1:4 от ЛАСКа)

Лучший результат в Кубке чемпионов: 1/4 финала (1982/83)

Главный тренер: Рубен Аморим

Челси (Англия)

Позиция в рейтинге УЕФА: 4

Группа H: второе место

Прошлый сезон: победитель (1:0 против Манчестер Сити)

Лучший результат в Кубке чемпионов: победитель (2011/12, 2020/21)

Главный тренер: Томас Тухель

Ювентус (Италия)