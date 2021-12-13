Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов: онлайн-трансляция церемонии

В понедельник, 13 декабря, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Сегодня мы узнаем пары участников плей-офф ЛЧ, которые весной будут бороться за выход в 1/4 турнира.
Начало жеребьевки в 13:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию! Следите за обновлениями публикации.
Где смотреть жеребьевку Лиги чемпионов
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Its #UCLdraw day!!— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021
Tell us 1 Round of 16 tie youd love to see #UCLpic.twitter.com/KK6Q47L9vZ
Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15/16/22/23 февраля, а ответные поединки пройдут 8/9/15/16 марта.
Финал Лиги чемпионов-2021/22 пройдет в Санкт-Петербурге на Газпром Арене 28 мая 2022 года.
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ
В жеребьевке примут участие 16 команд, преодолевших барьер группового этапа. Победители групп получат статус сеяных, клубы, которые финишировали вторыми, будут несеяными.
Атлетико (Испания)
- Позиция в рейтинге УЕФА: 10
- Группа B: второе место
- Прошлый сезон: 1/8 финала (поражение от Челси с общим счетом 0:3)
- Лучший результат в Кубке чемпионов: финал (1973/74, 2013/14, 2015/16)
- Главный тренер: Диего Симеоне
Аякс (Нидерланды)
- Позиция в рейтинге: 17
- Группа C: победитель
- Прошлый сезон: групповой этап (1/4 финала Лиги Европы)
- Лучший результат в Кубке чемпионов: победитель (1970/71, 1971/72, 1972/73, 1994/95)
- Главный тренер: Эрик тен Хаг
Бавария (Германия)
- Позиция в рейтинге УЕФА: 1
- Группа E: победитель
- Прошлый сезон: 1/4 финала (поражение по правилу выездного гола от ПСЖ)
- Лучший результат в Кубке чемпионов: победитель (1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2012/13, 2019/20)
- Главный тренер: Юлиан Нагельсманн
Бенфика (Португалия)
- Позиция в рейтинге УЕФА: 29
- Группа Е: второе место
- Прошлый сезон: третий отборочный раунд (поражение с общим счетом 1:2 от ПАОКа)
- Лучший результат в Кубке чемпионов: победитель (1960/61, 1961/62)
- Главный тренер: Жорж Жезуш
Вильяреал (Испания)
- Позиция в рейтинге УЕФА: 21
- Группа F: второе место
- Прошлый сезон: победитель Лиги Европы (победа по пенальти над МЮ)
- Лучший результат в Кубке чемпионов: 1/2 финала (2005/06)
- Тренер: Унай Эмери
Зальцбург (Австрия)
- Позиция в рейтинге УЕФА: 22
- Группа G: второе место
- Прошлый сезон: групповой этап (1/16 финала Лиги Европы)
- Лучший результат в Кубке чемпионов: групповой этап (1994/95, 2019/20, 2020/21, 2021/22)
- Главный тренер: Маттиас Яйссле
Интер (Италия)
- Позиция в рейтинге УЕФА: 24
- Группа D: второе место
- Прошлый сезон: групповой этап
- Лучший результат в Кубке чемпионов: победитель (1963/64, 1964/65, 2009/10)
- Главный тренер: Симоне Индзаги
Ливерпуль (Англия)
- Позиция в рейтинге УЕФА: 3
- Группа B: победитель
- Прошлый сезон: 1/4 финала (поражение с общим счетом 1:3 от Реала)
- Лучший результат в Кубке чемпионов: победитель (1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05, 2018/19)
- Главный тренер: Юрген Клопп
Лилль (Франция)
- Позиция в рейтинге УЕФА: 62
- Группа G: победитель
- Прошлый сезон: 1/16 финала Лиги Европы (поражение с общим счетом 2:4 от Аякса)
- Лучший результат в Кубке чемпионов: 1/8 финала (2006/07)
- Главный тренер: Жослен Гурвеннек
Манчестер Сити (Англия)
- Позиция в рейтинге УЕФА: 2
- Группа A: победитель
- Прошлый сезон: финалист (поражение 0:1 от Челси)
- Лучший результат в Кубке чемпионов: финалист (2020/21)
- Главный тренер: Хосеп Гвардиола
Манчестер Юнайтед (Англия)
- Позиция в рейтинге УЕФА: 9
- Группа F: победитель
- Прошлый сезон: групповой этап (финалист Лиги Европы)
- Лучший результат в Кубке чемпионов: победитель (1967/68, 1998/99, 2007/08)
- Главный тренер: Ральф Рангник
Пари Сен-Жермен (Франция)
- Позиция в рейтинге УЕФА: 7
- Группа A: второе место
- Прошлый сезон: полуфинал (поражение с общим счетом 1:4 от Манчестер Сити)
- Лучший результат в Кубке чемпионов: финалист (2019/20)
- Главный тренер: Маурисио Почеттино
Реал (Испания)
- Позиция в рейтинге УЕФА: 6
- Группа D: победитель
- Прошлый сезон: Полуфинал (поражение с общим счетом 1:3 от Челси)
- Лучший результат в Кубке чемпионов: победитель (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/2000, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18)
- Главный тренер: Карло Анчелотти
Спортинг (Португалия)
- Позиция в рейтинге УЕФА: 26
- Группа C: второе место
- Прошлый сезон: Раунд плей-офф Лиги Европы (поражение 1:4 от ЛАСКа)
- Лучший результат в Кубке чемпионов: 1/4 финала (1982/83)
- Главный тренер: Рубен Аморим
Челси (Англия)
- Позиция в рейтинге УЕФА: 4
- Группа H: второе место
- Прошлый сезон: победитель (1:0 против Манчестер Сити)
- Лучший результат в Кубке чемпионов: победитель (2011/12, 2020/21)
- Главный тренер: Томас Тухель
Ювентус (Италия)
- Позиция в рейтинге УЕФА: 8
- Группа H: победитель
- Прошлый сезон: 1/8 финала (поражение от Порту по правилу выездного гола)
- Лучший результат в Кубке чемпионов: победитель (1984/85, 1995/96)
- Главный тренер: Массимилиано Аллегри