Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов: онлайн-трансляция церемонии

В понедельник, 13 декабря, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Сегодня мы узнаем пары участников плей-офф ЛЧ, которые весной будут бороться за выход в 1/4 турнира.

Начало жеребьевки в 13:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию! Следите за обновлениями публикации.

Где смотреть жеребьевку Лиги чемпионов

Its #UCLdraw day!!



Tell us 1 Round of 16 tie youd love to see #UCLpic.twitter.com/KK6Q47L9vZ