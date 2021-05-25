Ще один шанс виграти євротрофей: що з себе представляє Ліга конференцій

У наступному сезоні стартує третій єврокубок. УЄФА запустила турнір, щоб у більш слабких команд був шанс поборотися за трофей, а в нагороду ще пропонує путівку в групу Ліги Європи

Ліга конференцій стала третім турніром УЄФА

У наступному сезоні стартує новий турнір УЄФА – Ліга Конференцій. Він стане третім за значимістю змаганням в Європі після Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Отже, три європейських турніри пройдуть в одному сезоні вперше з сезону 1998/99 років. Вчора навіть був представлений трофей Ліги конференцій. Але що із себе представляє сам турнір?

Читайте також: Хто вийшов у єврокубки в ТОП-чемпіонатах: список всіх учасників

Що таке Ліга Конференції

Про створення нового турніру УЄФА оголосив в 2018 році. Головна окраса турніру в тому, що переможець змагання вийде в груповий етап Ліги Європи в наступному сезоні, якщо він ще не кваліфікувався в Лігу чемпіонів через внутрішній чемпіонат.

В УЄФА стверджують, що новий турнір дозволить більшій кількості гравців виступити в єврокубках і підстьобне розвиток їхньої футбольної кар'єри, а клубам дасть додатковий шанс поборотися за європейський трофей.

Хто зіграє в турнірі

У турнірі візьмуть участь 184 команди з 55 асоціацій. На відміну від двох інших змагань, в Лізі конференцій більше уваги приділяється країнам із більш низьким рейтингом УЄФА. П'ять асоціацій із найвищим рейтингом (Іспанія, Англія, Німеччина, Італія, Франція) отримують одне місце. Ті, хто знаходиться нижче, отримують від двох до трьох місць.

Ліхтенштейн (31-ше місце) – виняток. Всі сім команд у Ліхтенштейні грають у рамках швейцарської системи ліг, тому в кваліфікацію входять тільки переможці Кубка Ліхтенштейну.

Україна отримала два місця в Лізі конференцій. Наші представники будуть стартувати в турнірі з кваліфікації – Ворскла почне боротьбу з другого раунду, а Колос стартує з третього.

Нижче показано, як відбувається поділ путівок:

В тренді Так Шеву ще не називали. Нове прізвисько від Леоненка

Асоціації з 1-го по 5-те місце – одне місце;

Асоціації з 6-го по 16-те місце – два місця;

Асоціації з 17-30-х і 32-50-х місця – три місця;

Асоціації з 51-55-го місця – два місця.

Який формат

Турнір стартує з відбіркових раундів, а на початку серпня відбудеться раунд плей-оф. У раунді плей-оф візьмуть участь 44 команди, в тому числі вісім команд, які вибули з третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. На цьому етапі в боротьбу вступають команди з ТОП-чемпіонатів: Тоттенхем, Вільярреал (якщо не виграє Лігу Європи), Ренн, Уніон, Рома.

Груповий етап почнеться у вересні і буде включати 32 команди, в тому числі 10 команд, які вибули з раунду плей-оф Ліги Європи. Якщо Зоря не зможе подолати плей-оф Ліги Європи, то команда продовжить євросезон у групі Ліги конференцій.

Вісім переможців груп пройдуть прямо в стадію плей-оф, в той час як команди, що посіли другі і треті місця в своїх групах, зіграють в попередньому етапі плей-оф. З цього моменту змагання перейдуть в традиційний формат на вибування, а фінал відбудеться 25 травня 2022 року в Тирані.

Дивіться, як грають представники України в Лізі конференцій: