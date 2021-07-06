Ліга чемпіонів повертається! Розклад матчів 6 липня

У першому кваліфікаційному раунді зіграють представники 32 країн, ті, що програють, не покидають єврокубки, а продовжать виступ у Лізі конференцій

Похід за трофеєм розпочинається / Фото: AFP

Сьогодні в Лондоні перший півфінал Євро-2020. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Італія – Іспанія. А в інших містах континенту вболівальники починають переключатися на клубний футбол. Стартує кваліфікація Ліги чемпіонів.

Якщо бути точними, то ЛЧ стартувала трохи раніше, коли в попередньому раунді чотири команди зібралися в Албанії і розіграли одну путівку в кваліфікацію. Її виграла Приштина. Вона і відкриє кваліфікацію в Будапешті матчем з Ференцварошем. Колишнім клубом Сергія Реброва, який в минулому сезоні грав на груповому етапі.

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Всього на цій стадії виступлять представники 32 країн.

Розклад Ліги чемпіонів 6 липня

19.00. Ференцварош (Угорщина) – Приштина (Косово)

Ференцварош (Угорщина) – Приштина (Косово) 19.00. Флора (Естонія) – Хіберніанс (Мальта)

Флора (Естонія) – Хіберніанс (Мальта) 19.00. ХІК (Фінляндія) – Будучность (Чорногорія)

ХІК (Фінляндія) – Будучность (Чорногорія) 20:00. Жальгіріс (Литва) – Лінфілд (Північна Ірландія)

Жальгіріс (Литва) – Лінфілд (Північна Ірландія) 20:00. Клуж (Румунія) – Борац (Боснія)

Клуж (Румунія) – Борац (Боснія) 20.30. Фолу (Люксембург) – Лінкольн (Гібралтар)

Фолу (Люксембург) – Лінкольн (Гібралтар) 21:00. Шкендія (Македонія) – Мура (Словенія)

Інші поєдинки – 7 липня. Матчі у відповідь 13-14 липня. Ті, хто програв отримують пропуск в третій кваліфікаційний раунд Ліги конференцій.

Нагадаємо, що Шахтар почне виступ у Лізі чемпіонів з третього кваліфікаційного раунду, а Динамо відразу потрапило в груповий турнір.

Дивіться, як Ференцварош грав з Динамо в Лізі чемпіонів: