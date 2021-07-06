6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 22:00
Англія --
Данія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
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Лiга чемпiонiв 2020/21

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Ліга чемпіонів повертається! Розклад матчів 6 липня

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
6 липня, 18:17
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У першому кваліфікаційному раунді зіграють представники 32 країн, ті, що програють, не покидають єврокубки, а продовжать виступ у Лізі конференцій
Похід за трофеєм розпочинається
Похід за трофеєм розпочинається / Фото: AFP

Сьогодні в Лондоні перший півфінал Євро-2020. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Італія – Іспанія. А в інших містах континенту вболівальники починають переключатися на клубний футбол. Стартує кваліфікація Ліги чемпіонів.

Якщо бути точними, то ЛЧ стартувала трохи раніше, коли в попередньому раунді чотири команди зібралися в Албанії і розіграли одну путівку в кваліфікацію. Її виграла Приштина. Вона і відкриє кваліфікацію в Будапешті матчем з Ференцварошем. Колишнім клубом Сергія Реброва, який в минулому сезоні грав на груповому етапі.

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Всього на цій стадії виступлять представники 32 країн.

Розклад Ліги чемпіонів 6 липня

  • 19.00. Ференцварош (Угорщина) – Приштина (Косово)
  • 19.00. Флора (Естонія) – Хіберніанс (Мальта)
  • 19.00. ХІК (Фінляндія) – Будучность (Чорногорія)
  • 20:00. Жальгіріс (Литва) – Лінфілд (Північна Ірландія)
  • 20:00. Клуж (Румунія) – Борац (Боснія)
  • 20.30. Фолу (Люксембург) – Лінкольн (Гібралтар)
  • 21:00. Шкендія (Македонія) – Мура (Словенія)

Інші поєдинки – 7 липня. Матчі у відповідь 13-14 липня. Ті, хто програв отримують пропуск в третій кваліфікаційний раунд Ліги конференцій.

Нагадаємо, що Шахтар почне виступ у Лізі чемпіонів з третього кваліфікаційного раунду, а Динамо відразу потрапило в груповий турнір.

Дивіться, як Ференцварош грав з Динамо в Лізі чемпіонів:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 6 липня
22:00
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Середа, 7 липня
22:00
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