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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Забив спиною до воріт: ефектний гол Зозулі у новій команді

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
4 листопада, 18:24
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Український форвард Роман Зозуля забив свій перший гол у складі іспанської Фуенлабради

У матчі іспанської Сегунди проти Лас-Пальмасу Роман Зозуля відзначився на 79-й хвилині зустрічі. На жаль, команда українця поступилася супернику з рахунком 1:2.

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У новому сезоні Роман зіграв у 13 матчів, забив 1 гол та зробив дві гольові передачі.

Дивіться, як Зозуля забив свій дебютний гол.

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Після 14-ти турів Фуенлабрада посідає 16-те місце у турнірній таблиці чемпіонату. Від зони вильоту клуб Зозулі відділяє лише два бали.

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Екс-футболіст збірної України став гравцем Фуенлабради у липні цього року. У літнє міжсезоння зірвалося два переходи Романа Зозулі.

Нагадаємо, Роман мав стати гравцем португальського Ешторіла, але цей трансфер зірвали фанати клубу, які обізвали українця фашистом

Раніше з тієї ж причини зірвався трансфер Зозулі до іспанської Алькоркон.

Нагадаємо, історія з "нацистом" Зозулей тягнеться з 2017 року з подачі фанатів мадридського Райо Вальєкано, які не дозволили йому перейти до свого клубу.

При цьому в Україні у червні цього року Роман Зозуля отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня через те, що не один рік допомагає нашим військовим.

Роман Зозуля отримав орден За заслуги ІІІ ступеня
Роман Зозуля отримав орден За заслуги ІІІ ступеня / Фото: Facebook

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