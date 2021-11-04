5 ноября 19:30
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 14:00
Минай --
Мариуполь --
6 ноября 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
4 ноября 19:45
Заря --
ЦСКА София --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Заря - ЦСКА: онлайн Заря - ЦСКА: онлайн 💉 Депутаты - антивакцинаторы 🎡 Перестановки в Кабмине 😷 Киев в красной зоне
Результаты поиска
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Забил спиной к воротам: эффектный гол Зозули в новой команде

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
4 ноября, 18:24
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинский форвард Роман Зозуля забил свой первый гол в составе испанской Фуэнлабрады

В матче испанской Сегунды против Лас-Пальмаса Роман Зозуля отличился на 79-й минуте встречи. К сожалению, команда украинца уступила сопернику со счетом 1:2.

Читайте также: "Позвонил Зозуля и напихал за снимок у Кремля". Воспитанник Динамо мог играть в Роме, но выбрал Амкар

Реклама

В новом сезоне Роман сыграл в 13 матчей, забил 1 гол и сделал две голевые передачи.

Смотрите как Зозуля забил свой дебютный гол.

Реклама

После 14-ти туров Фуэнлабрада занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата. От зоны вылета клуб Зозули отделяет всего два балла.

Реклама

Экс-футболист сборной Украины стал игроком Фуэнлабрады в июле этого года. В летнее межсезонье сорвалось два перехода Романа Зозули.

Напомним, Роман должен был стать игроком португальского Эшторила, но этот трансфер сорвали фанаты клуба, обозвавшие украинца фашистом.

Ранее по той же причине сорвался трансфер Зозули в испанский Алькоркон.

Напомним, история с "нацистом" Зозулей тянется с 2017 года с подачи фанатов мадридского Райо Вальекано, не позволивших ему перейти в свой клуб.

При этом в Украине в июне этого года Роман Зозуля получил орден "За заслуги" ІІІ степени за то, что не один год помогает нашим военным.

Роман Зозуля получил орден За заслуги ІІІ степени
Роман Зозуля получил орден За заслуги ІІІ степени / Фото: Facebook

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Заря

Сегодня

19:45

ЦСКА София

2.09

3.52

3.42
Девушки покера
PokerMatch

Кейт
Линдси

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтер
13
35:7
32
3
Заря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Днепр-1
13
20:14
25
6
Александрия
13
12:10
20
7
Верес
13
12:12
19
8
Металлист 1925
13
16:20
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львов
13
9:20
10
13
Ингулец
12
9:22
9
14
Минай
12
8:18
8
15
Черноморец
13
12:26
8
16
Мариуполь
13
15:32
4
Показать больше
Пятница, 5 ноября
19:30
Смотри на:
Суббота, 6 ноября
14:00
Смотри на:
17:00
Смотри на:
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять