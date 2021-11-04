Забил спиной к воротам: эффектный гол Зозули в новой команде

Украинский форвард Роман Зозуля забил свой первый гол в составе испанской Фуэнлабрады

В матче испанской Сегунды против Лас-Пальмаса Роман Зозуля отличился на 79-й минуте встречи. К сожалению, команда украинца уступила сопернику со счетом 1:2.

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В новом сезоне Роман сыграл в 13 матчей, забил 1 гол и сделал две голевые передачи.

Смотрите как Зозуля забил свой дебютный гол.

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После 14-ти туров Фуэнлабрада занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата. От зоны вылета клуб Зозули отделяет всего два балла.

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Экс-футболист сборной Украины стал игроком Фуэнлабрады в июле этого года. В летнее межсезонье сорвалось два перехода Романа Зозули.

Напомним, Роман должен был стать игроком португальского Эшторила, но этот трансфер сорвали фанаты клуба, обозвавшие украинца фашистом.

Ранее по той же причине сорвался трансфер Зозули в испанский Алькоркон.

Напомним, история с "нацистом" Зозулей тянется с 2017 года с подачи фанатов мадридского Райо Вальекано, не позволивших ему перейти в свой клуб.

При этом в Украине в июне этого года Роман Зозуля получил орден "За заслуги" ІІІ степени за то, что не один год помогает нашим военным.

Роман Зозуля получил орден За заслуги ІІІ степени / Фото: Facebook

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