Вболівальники зірвали перехід Зозулі в португальський клуб

Раніше з'явилася інформація, що Зозуля підписав контракт з Ешторілом до 2022 року і буде виступати в елітному дивізіоні Португалії.
Однак проти новачка виступили уболівальники Ешторіла. Вони підхопили істерію своїх іспанських колег, які звинувачують Романа у фашизмі.
Фанати відправили лист президентові Ешторіла з погрозами, що вони не будуть вітати гравця і всіляко проявляти своє невдоволення під час матчів, якщо трансфер все ж відбудеться, пише AS.
Під тиском уболівальників керівництво Ешторіла відклало оголошення про трансфер.
Нагадаємо, з подібним ставленням Роман Зозуля вже стикався в Іспанії. У 2017 році він повинен був перейти в Райо Вальєкано – фанати цього клубу зірвали трансфер, звинувативши українця в ультраправих і нацистських поглядах.
При цьому в Україні в червні цього року Роман Зозуля отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня за те, що не один рік допомагає нашим військовим.