Вболівальники зірвали перехід Зозулі в португальський клуб

Перехід українського нападника Романа Зозулі в португальський клуб Ешторіл опинився під загрозою зриву через позицію фанатів. Раніше Роману довелося відмовитися від контракту з Алькорконом

Роман Зозуля. Фото: albacetebalompie.es

Раніше з'явилася інформація, що Зозуля підписав контракт з Ешторілом до 2022 року і буде виступати в елітному дивізіоні Португалії.

Однак проти новачка виступили уболівальники Ешторіла. Вони підхопили істерію своїх іспанських колег, які звинувачують Романа у фашизмі.

Фанати відправили лист президентові Ешторіла з погрозами, що вони не будуть вітати гравця і всіляко проявляти своє невдоволення під час матчів, якщо трансфер все ж відбудеться, пише AS.

Під тиском уболівальників керівництво Ешторіла відклало оголошення про трансфер.

Нагадаємо, з подібним ставленням Роман Зозуля вже стикався в Іспанії. У 2017 році він повинен був перейти в Райо Вальєкано – фанати цього клубу зірвали трансфер, звинувативши українця в ультраправих і нацистських поглядах.

В тренді Саладуха йде після 29 неймовірних років в спорті! Депутат ВР пояснила своє рішення

Роман Зозуля отримав орден За заслуги ІІІ ступеня / Фото: Facebook

При цьому в Україні в червні цього року Роман Зозуля отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня за те, що не один рік допомагає нашим військовим.