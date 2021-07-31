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Вболівальники зірвали перехід Зозулі в португальський клуб

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
31 липня, 13:28
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Перехід українського нападника Романа Зозулі в португальський клуб Ешторіл опинився під загрозою зриву через позицію фанатів. Раніше Роману довелося відмовитися від контракту з Алькорконом
Роман Зозуля. Фото: albacetebalompie.es
Роман Зозуля. Фото: albacetebalompie.es

Раніше з'явилася інформація, що Зозуля підписав контракт з Ешторілом до 2022 року і буде виступати в елітному дивізіоні Португалії.

Однак проти новачка виступили уболівальники Ешторіла. Вони підхопили істерію своїх іспанських колег, які звинувачують Романа у фашизмі.

Фанати відправили лист президентові Ешторіла з погрозами, що вони не будуть вітати гравця і всіляко проявляти своє невдоволення під час матчів, якщо трансфер все ж відбудеться, пише AS.

Під тиском уболівальників керівництво Ешторіла відклало оголошення про трансфер.

Нагадаємо, з подібним ставленням Роман Зозуля вже стикався в Іспанії. У 2017 році він повинен був перейти в Райо Вальєкано – фанати цього клубу зірвали трансфер, звинувативши українця в ультраправих і нацистських поглядах.

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