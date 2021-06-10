Роман Зозуля отримав орден від Зеленського: за допомогу армії його звинувачували в нацизмі

Українського футболіста нагородили за багаторічну допомогу українській армії, навіть коли він грав в Іспанії. Роман Зозуля радий ордену і гордий бути українцем

Роман Зозуля отримав орден За заслуги ІІІ ступеня / Фото: Facebook

Український футболіст Роман Зозуля отримав орден "За заслуги ІІІ ступеня". Колишній форвард Альбасете не один рік допомагає нашим військовим, заснував благодійний фонд "Народна армія". Але з подачі Росії іспанські вболівальники звинувачували Зозулю в нацизмі і навіть зривали матчі з його участю.

Отримання ордена Зозуля супроводжував цитатою знаменитого українського письменника Остапа Вишні.

"Оті дурні, що кричать "націоналіст!", не розуміють і ніколи не зрозуміють, що я зумів об'єднати любов до мого народу з любов'ю до всіх народів світу!"

"В якому б куточку світу я не був, завжди гордо кажу, що я українець. І сьогоднішня нагорода – орден "За заслуги ІІІ ступеня" для мене надзвичайно цінна. Щиро вдячний Президенту Володимиру Зеленському за відзнаку", – написав Зозуля в Facebook.

Нагадаємо, що за підсумками сезону Альбасете Зозулі вилетів з першої ліги Іспанії. Разом з цим з клубом попрощався і українець. Поки він знаходиться в пошуках нової команди.