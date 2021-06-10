11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Роман Зозуля отримав орден від Зеленського: за допомогу армії його звинувачували в нацизмі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
10 червня, 18:10
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Українського футболіста нагородили за багаторічну допомогу українській армії, навіть коли він грав в Іспанії. Роман Зозуля радий ордену і гордий бути українцем
Роман Зозуля отримав орден За заслуги ІІІ ступеня
Роман Зозуля отримав орден За заслуги ІІІ ступеня / Фото: Facebook

Український футболіст Роман Зозуля отримав орден "За заслуги ІІІ ступеня". Колишній форвард Альбасете не один рік допомагає нашим військовим, заснував благодійний фонд "Народна армія". Але з подачі Росії іспанські вболівальники звинувачували Зозулю в нацизмі і навіть зривали матчі з його участю.

Отримання ордена Зозуля супроводжував цитатою знаменитого українського письменника Остапа Вишні.

"Оті дурні, що кричать "націоналіст!", не розуміють і ніколи не зрозуміють, що я зумів об'єднати любов до мого народу з любов'ю до всіх народів світу!"

"В якому б куточку світу я не був, завжди гордо кажу, що я українець. І сьогоднішня нагорода – орден "За заслуги ІІІ ступеня" для мене надзвичайно цінна. Щиро вдячний Президенту Володимиру Зеленському за відзнаку", – написав Зозуля в Facebook.

Нагадаємо, що за підсумками сезону Альбасете Зозулі вилетів з першої ліги Іспанії. Разом з цим з клубом попрощався і українець. Поки він знаходиться в пошуках нової команди.

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