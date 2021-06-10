11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Роман Зозуля получил орден от Зеленского: за помощь армии его обвиняли в нацизме

Александр Трикиша Александр Трикиша
10 июня, 18:10
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Украинского футболиста наградили за многолетнюю помощь украинской армии, даже когда он играл в Испании. Роман Зозуля рад ордену и горд быть украинцем
Роман Зозуля получил орден За заслуги ІІІ степени
Роман Зозуля получил орден За заслуги ІІІ степени / Фото: Facebook

Украинский футболист Роман Зозуля получил орден "За заслуги ІІІ степени". Бывший форвард Альбасете не один год помогает нашим военным, основал благотворительный фонд "Народная армия". Но с подачи России испанские болельщики обвиняли Зозулю в нацизме и даже срывали матчи с его участием.

Получение ордена Зозуля сопроводил цитатой знаменитого украинского писателя Остапа Вишни.

"Оті дурні, що кричать "націоналіст!", не розуміють і ніколи не зрозуміють, що я зумів об'єднати любов до мого народу з любов'ю до всіх народів світу!"

"В каком бы уголке мира я ни был, всегда гордо говорю, что я украинец. И сегодняшняя награда – орден "За заслуги III степени" для меня очень ценна. Искренне благодарен Президенту Владимиру Зеленскому за отличие", – написал Зозуля в Facebook.

Напомним, что по итогам сезона Альбасете Зозули вылетел из первой лиги Испании. Вместе с этим с клубом попрощался и украинец. Пока он находится в поисках новой команды.

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