Украинский футболист, которого фанаты называли нацистом, со слезами покинул испанский клуб

Роман Зозуля попрощался с Альбасете после вылета клуба в третий дивизион испанского футбола – в этой команде экс-форвард Динамо и Днепра провел четыре года

Роман Зозуля / Фото: Getty Images

Бывший форвард Динамо, Днепра и сборной Украины Роман Зозуля сообщил об уходе из испанского Альбасете, за который выступал четыре года и забил 26 голов в 142 матчах. 31-летний нападающий принял решение покинуть "Альбу" после вылета клуба в третий дивизион Испании.

"Вот и заканчивается прекрасная история длиною в четыре года. Пишу это со слезами на глазах и с болью душе, потому что не удалось оправдать ожиданий болельщиков. Я уверен, что совсем скоро Альбасете вернется в Сегунду"

Роман Зозуля/Фото albacetebalompie.es

"Хочу поблагодарить всех за четыре года, которые я провел в этом удивительном городе. Хочу поблагодарить клубных врачей, игроков, физиотерапевтов, всех сотрудников, которые причастны к клубу. Я люблю вас, ребята. Вы стали для меня второй семьей"

Роман Зозуля. Фото: albacetebalompie.es

"Спасибо руководству клуба за все, что вы сделали для меня и через что нам пришлось вместе пройти" Роман Зозуля / Фото: Getty Images

"Спасибо болельщикам Альбасете за то, что всегда поддерживали меня и были рядом. Клуб навсегда останется в моем сердце", – написал Роман Зозуля у себя в Facebook

Напомним, футбольную карьеру Зозули в Испании омрачили нападки в его адрес фанатов Райо Вальекано, куда украинец должен был перейти в 2017 году на правах аренды из Бетиса, но не перешел – фанаты сорвали трансфер, обвинив Зозулю в ультраправых и нацистских взглядах.

Роман Зозуля. Фото: ОПЕНГРАФ

А в декабре 2019 года матч Сегунды между Райо Вальекано и Альбасете в Мадриде был сорван из-за гнусного поведения фанатов хозяев в отношении Зозули. В конце первого тайма левые ультрас Райо начали скандировать "Зозуля – гр*****й нацист" (Roman Zozulia puto nazi). Команды тогда доиграли первый тайм, но на второй не вышли.

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