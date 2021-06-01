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Український футболіст, якого фанати називали нацистом, зі сльозами покинув іспанський клуб

Олег Люлька Олег Люлька
1 червня, 12:21
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Роман Зозуля попрощався з Альбасете після вильоту клубу до третього дивізіону іспанського футболу – в цій команді ексфорвард Динамо і Дніпра провів чотири роки
Роман Зозуля
Роман Зозуля / Фото: Getty Images

Колишній форвард Динамо, Дніпра і збірної України Роман Зозуля повідомив про відхід з іспанського Альбасете, за який виступав чотири роки і забив 26 голів в 142 матчах. 31-річний нападник вирішив покинути "Альбу" після вильоту клубу до третього дивізіону Іспанії.

"Ось і закінчується прекрасна історія тривалістю чотири роки. Пишу це зі сльозами на очах і з болем душі, тому що не вдалося виправдати очікувань уболівальників. Я впевнений, що зовсім скоро Альбасете повернеться до Сегунди"

Роман Зозуля/Фото albacetebalompie.es
Роман Зозуля/Фото albacetebalompie.es

"Хочу подякувати всім за чотири роки, які я провів у цьому дивовижному місті. Хочу подякувати клубним лікарям, гравцям, фізіотерапевтам, всім, причетним до клубу. Я люблю вас. Ви стали для мене другою сім'єю"

Роман Зозуля. Фото: albacetebalompie.es
Роман Зозуля. Фото: albacetebalompie.es

"Спасибі керівництву клубу за все, що ви зробили для мене і через що нам довелося разом пройти"

Роман Зозуля
Роман Зозуля / Фото: Getty Images

"Спасибі уболівальникам Альбасете за те, що завжди підтримували мене і були поруч. Клуб назавжди залишиться в моєму серці", – написав Роман Зозуля у себе в Facebook

Нагадаємо, футбольну кар'єру Зозулі в Іспанії затьмарили нападки на його адресу фанатів Райо Вальєкано, куди українець мав перейти у 2017 році на умовах оренди з Бетиса, але не перейшов – фанати зірвали трансфер, звинувативши Зозулю в ультраправих і нацистських поглядах.

Роман Зозуля. Фото: ОПЕНГРАФ
Роман Зозуля. Фото: ОПЕНГРАФ

А в грудні 2019 року матч Сегунди між Райо Вальєкано і Альбасете в Мадриді був зірваний через мерзенну поведінку фанатів господарів щодо Зозулі. Наприкінці першого тайму ліві ультрас Райо почали скандувати "Зозуля – гр*****й нацист" (Roman Zozulia puto nazi). Команди тоді дограли перший тайм, але на другий не вийшли.

Дивіться, як Зозуля забивав за збірну України

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