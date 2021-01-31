Гол Зозулі приніс "Альбасете" перемогу над колишньою командою Луніна

Добре відомий за виступами за "Дніпро" і "Динамо" український футболіст Роман Зозуля знову нагадав про себе. У суботу ввечері 31-річний нападник приніс три очки "Альбасете" в іспанській Сегунді. А в грудні Зозуля хворів коронавірусом.

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Суперником команди Романа був "Ов'єдо", за який пів року в оренді провів нинішній воротар "Реала" Андрій Лунін. Переможний м'яч Зозуля забив на 58-й хвилині. Незважаючи на невеликий зріст (176 см), він відзначився ударом головою після навісу з кутового.

Для українця цей гол став другим в сезоні. Раніше Зозуля реалізовував пенальті в ворота "Сабаделя" у жовтні. В кінці зустрічі він ще отримав жовту картку, але відбігав на полі всі 90 хвилин. У цьому сезоні Роман провів 21 поєдинок, також в його активі одна гольова передача.

Роман Зозуля / Фото: Twitter

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"Альбасете" піднявся на 17-е місце серед 22 команд другого дивізіону, набравши 24 очки в 23 матчах. У зоні вильоту знаходиться колективи на позиціях з 19-ї по 22-у. Поки що команда українця віддалилася від них на два очки.

Сайт Transfermarkt оцінює уродженця Києва в 400 тисяч євро. А максимальною його ціна була сім років тому – 7 мільйонів. Згадаймо, як Роман забивав за збірну України:

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