Зозулю відправляють в Україну: клуб нападника йде на дно в Іспанії

Після чотирьох сезонів у Альбасете форвард Роман Зозуля може повернутися додому, якщо його команда вилетить з Сегунди в кінці чемпіонату

Роман Зозуля/Фото albacetebalompie.es

Український нападник іспанського Альбасете Роман Зозуля влітку може покинути іспанський клуб, де провів чотири роки. Раніше в цьому сезоні гол Зозулі приніс Альбасете перемогу над колишньою командою Луніна.

"Швидше за все, Роман покине Альбасете після можливого вильоту з Сегунди. Піти доведеться не тільки йому, але і більшості гравців основного складу. Схоже, його цикл в Альбасете вже закінчився. Кожен сезон продуктивність Зозулі знижується. Навряд чи він залишиться в Іспанії. Повернення в Україну? Думаю, що так", – повідомив журналіст AS Хуанма Севілья Футбол 24

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Роман Зозуля/Фото albacetebalompie.es

Нагадаємо, що 31-річний українець виступає за клуб другого за силою дивізіону чемпіонату Іспанії з 2017 року, забив 26 голів і зробив 11 передач у 138 матчах. У поточному сезоні відзначився двома забитими м'ячами (одним – з пенальті) і одним ассистом у 33 зустрічах Сегунди. Альбасете йде останнім за 6 турів до завершення чемпіонату – у 6 очках від рятівного 18 місця.

У вересні 2020-го Зозуля потрапив у сферу інтересів Валенсії, але тренер команди в гніві покинув зустріч з президентом, коли йому запропонували українця.

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В Україні футболіст грав за Дніпро і Динамо. Сайт Transfermarkt оцінює уродженця Києва у 400 тисяч євро. А максимальною його ціна була сім років тому – 7 мільйонів.

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