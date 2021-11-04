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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Вбив людину. Воронін згадав про страшний вчинок зірки збірної Німеччини

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
4 листопада, 16:43
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Екс-форвард національної збірної України Андрій Воронін поділився історією про легендарного німецького футболіста Штефана Еффенберга
Легендарний німецький футболіст Штефан Еффенберг
Легендарний німецький футболіст Штефан Еффенберг / Фото: Championat.ru

На зорі своєї яскравої кар'єри Воронін виступав у Борусії Менхенгладбах разом із зіркою німецького футболу Штефаном Еффенбергом. Харизматичний півзахисник умів привернути до себе увагу і на футбольному полі, і під час тренувань.

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"Легендарний футболіст. Мені дуже пощастило, що я його знав і грав в одній команді. Коли я був маленьким, то не міг і мріяти про це. Він – зірка збірної Німеччини. Неординарна особистість. Його навіть усунули від матчів збірної за те, що він показав середній палець своїм уболівальникам.

Але він був справжнім капітаном. Справжнім лідером у роздягальні та футбольному полі. Я багато чого намагався в нього навчитися. Таких людей у футболі мало зустрічав. Він завжди вимагав та питав з футболістів навіть на тренуваннях.

Я був тоді молодим. 18 років. Мене лише почали підтягувати до основної команди. Особливого контакту з ним у мене не було і в жодні суперечки з ним я, звичайно, не ступав. Він міг пресанути будь-якого гравця і сказати, що зробить все для його виключення з команди. Наразі таких лідерів у футболі, напевно, практично не залишилося.

Одного разу ми грали у квадрат. Поруч зі мною був ще один хлопець із другої команди. Штефан стрибнув, і одна нога пішла хлопцю в коліно, а друга в груди. Практично вбив людину.

Я, коли це побачив, потім просто спокійно грав у квадрат. Кажу, Еффі, виходь. Я побігаю. Нічого страшного. Тоді все було інакше. І повага була, і молодий футболіст не міг собі дозволити поперек щось сказати старшому. Особливо такому, як Еффенберг. Наразі все змінилося", – розповів Воронін в інтерв'ю на YouTube-каналі Відповідай по-братськи.

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Додамо, що Штефан Еффенберг виступав за німецькі клуби Боруссія Менхенгладбах, Баварія Мюнхен (в обох капітаном), Вольфсбург, італійську Фіорентину.

У складі національної збірної Німеччини Еффенберг зіграв 35 матчів та забив 5 голів, був фіналістом чемпіонату Європи 1992 року та учасником чемпіонату світу 1994 року.

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