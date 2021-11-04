Убил человека. Воронин вспомнил о страшном поступке звезды сборной Германии

Экс-форвард национальной сборной Украины Андрей Воронин поделился историей о легендарном немецком футболисте Штефане Эффенберге

Легендарный немецкий футболист Штефан Эффенберг / Фото: Championat.ru

На заре своей яркой карьеры Воронин выступал в Боруссии Менхенгладбах вместе со звездой немецкого футбола Штефаном Эффенбергом. Харизматичный полузащитник умел привлечь к себе внимание и на футбольном поле, и во время тренировок.

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"Легендарный футболист. Мне очень повезло, что я его знал и играл в одной команде. Когда я был маленьким, то не мог и мечтать об этом. Он – звезда сборной Германии. Неординарная личность. Его даже отстраняли от матчей сборной за то, что он показал средний палец своим болельщикам.

Но он был настоящим капитаном. Настоящим лидером в раздевалке и футбольном поле. Я много чему пытался у него научиться. Таких людей в футболе я мало встречал. Он всегда требовал и спрашивал с футболистов даже на тренировках. Я был тогда молодым. 18 лет. Меня только начали подтягивать в основную команду. Особого контакта с ним у меня не было и ни в какие споры с ним я, конечно, не ступал. Он мог прессануть любого игрока и сказать, что сделает все для его исключения из команды. Сейчас таких лидеров в футболе, наверное, практически не осталось.

Один раз мы играли в квадрат. Рядом со мной был еще один парень из второй команды. Штефан прыгнул, и одна нога пошла парню в колено, а другая в грудь. Практически убил человека. Я, когда это увидел, то затем просто спокойно играл в квадрат. Говорю, Эффи, выходи. Я побегаю. Ничего страшного. Тогда все было по-другому. И уважение было, и молодой футболист не мог себе позволить поперек что-то сказать старшему. Особенно такому, как Эффенберг. Сейчас все поменялось", – рассказал Воронин в интервью на YouTube-канале Ответь по-братски.

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Добавим, что Штефан Эффенберг выступал за немецкие клубы Боруссия Менхенгладбах, Бавария Мюнхен (в обоих был капитаном), Вольфсбург, итальянскую Фиорентину.

В составе национальной сборной Германии Эффенберг сыграл 35 матчей и забил 5 голов, был финалистом чемпионата Европы 1992 года и участником чемпионата мира 1994 года.

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