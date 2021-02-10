"Машко, як же швидко ти виросла!": Воронін привітав з днем народження дочку від першого шлюбу

Колишній форвард збірної України з футболу Андрій Воронін, який працює нині в тренерському штабі московського "Динамо", привітав з днем народження свою дочку Машу. При цьому поділився подивом від того факту, що їй – уже 15 років.

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"Машко, як же швидко ти виросла!!! З днем народження, моя рідна. Я тебе дуже люблю", – написав у Instagram Андрій Воронін

"Нехай буде щаслива!", "Яка гарна!", "Принцеса", – пишуть в коментарях фоловери Андрія Вороніна

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Маша – дитина Андрія Вороніна від першого шлюбу. Друга дружина Юлія подарувала футболісту ще трьох дітей – сина Андрія (2007 р.н.), дочку Соню (2008) і ще одного сина Даніеля (2015).

Андрій Воронін – з дітьми і дружиною

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Відзначимо, що днями Андрій Воронін став фігурантом скандальної хроніки. Нібито з ним випивав Євген Селезньов, після чого того вигнали з "Колоса".

Сам Воронін це спростовує і чекає на продовження забивної кар'єри від Селезньова. "Ще не народився той, хто Селю поховає", – каже Воронін.

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