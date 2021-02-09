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"Ювентус" – "Інтер": прогноз на матч від Кирила Круторогова

9 лютого, 12:26

Кирило Круторогов Кирило Круторогов

Коментатор відзначає хорошу форму Роналду, але не чекає великої кількості голів

У вівторок, 9 лютого, в Турині відбудеться повторний матч 1/2 фіналу Кубка Італії "Ювентус" – "Інтер", міланська зустріч яких тижневої давнини завершилася перемогою "Юве" 2:1. Початок поєдинку – о 21:45 за київським часом. Дивитися "Ювентус" – "Інтер" онлайн можна в трансляції на нашому сайті.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "ЮВЕНТУС" – "ІНТЕР"

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Третя зустріч цих команд менш, ніж за місяць. І якщо "Інтер" виграв удома у чемпіонаті (2:0), то "Ювентус" тиждень тому виявився сильнішим у кубковому поєдинку на чужому полі (2:1, голи Лаутаро Мартінеса і дубль Роналду). Але у "нерадзурі" є шанс все виправити в матчі-відповіді. На вихідних вони впоралися з "Фіорентиною" в матчі Серії А (2:0) і продовжують гонитву за лідером, "Міланом", відстаючи на два очки. Кадрових проблем начебто і немає, всі здорові і в строю, однак через обмежений вибір виконавців команда Конте вже тривалий час видається відверто втомленою, та й не має особливого резерву для посилення з лавки запасних.

"Ювентус" після поразки на "Джузеппе Меацца" видав серію з шести перемог поспіль з єдиним пропущеним голом. Між кубковими поєдинками з "Інтером" підопічні Пірло обіграли "Рому" (2:0). У Кріштіану Роналду в останніх двох матчах три забиті голи. Досі в лазареті Дібала і Ремзі. Туринці востаннє програвали вдома у Дербі Італії в листопаді 2012 року. У наступних восьми матчах на полі "Юве" за господарями було шість перемог за двох нічиїх.

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Ставка від Круторогова. Команда Пірло набрала хорошу форму, та й у самого тренера більше кадрів для маневрів, ніж у його опонента, якому доведеться грати в ролі вимушеного відігруватися. Думаю, буде тотал менше 2,5.

Дивіться, як "Ювентус" обіграв "Інтер" на його полі

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прогноз Ювентус ТУрин Інтер Італія кубок Італії

Джерело: Сегодня|Спорт

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