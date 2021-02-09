"Ювентус" – "Интер": прогноз на матч от Кирилла Круторогова

Во вторник, 9 февраля, в Турине состоится повторный матч 1/2 финала Кубка Италии "Ювентус" – "Интер", миланская встреча которых недельной давности завершилась победой "Юве" 2:1. Начало ответного поединка – в 21:45 по киевскому времени. Смотреть "Ювентус" – "Интер" онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "ЮВЕНТУС" – "ИНТЕР"

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Третья встреча этих команд менее, чем за месяц. И если "Интер" выиграл дома в чемпионате (2:0), то "Ювентус" неделю назад оказался сильнее в кубковом поединке на чужом поле (2:1, голы Лаутаро Мартинеса и дубль Роналду). Но у "нерадзури" есть шанс все исправить в ответной игре. На выходных они справились с "Фиорентиной" в матче Серии А (2:0) и продолжают погоню за лидером, "Миланом", отставая на два очка. Кадровых проблем вроде бы и нет, все здоровы и в строю, однако из-за ограниченного выбора исполнителей команда Конте уже длительное время выглядит откровенно уставшей, да и не имеет особого резерва для усиления со скамейки запасных.

"Ювентус" после поражения на "Джузеппе Меацца" выдал серию из шести побед кряду с единственным пропущенным голом. Между кубковыми поединками с "Интером" подопечные Пирло обыграли "Рому" (2:0). У Криштиану Роналду в последних двух матчах три забитых гола. Все еще в лазарете Дибала и Рэмзи. Туринцы последний раз проигрывали дома в Дерби Италии в ноябре 2012 года. В последующих восьми матчах на поле "Юве" за хозяевами было шесть побед при двух ничьих.

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Ставка от Круторогова. Команда Пирло набрала хорошую форму, да и у самого тренера больше кадров для маневров, нежели у его оппонента, которому придется играть в роли вынужденного отыгрываться. Думаю, будет тотал меньше 2,5.

Смотрите, как "Ювентус" обыграл "Интер" на его поле

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