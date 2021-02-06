"Ювентус" – "Рома": прогноз коментатора на центральний матч туру Серії А

Сьогодні "Ювентус" і "Рома" зустрінуться в рамках 21-го туру чемпіонату Італії. Поєдинок відбудеться на стадіоні "Альянц" в Турині і почнеться о 19:00 за київським часом. "Ювентус" – "Рома" онлайн трансляціяпройде на нашому сайті. Також поєдинок покажуть в прямому ефірі на сервісі OLL.TV.

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Команда Андреа Пірло останнім часом відверто додає, вигравши п'ять матчів поспіль і пропустивши лише раз, посеред тижня в кубковій зустрічі з "Інтером" (2:1). Завдяки цьому вони піднялися на четверте місце, відстають від лідера на сім очок, але мають гру в запасі. А "Ромі" вони поступаються лише на один бал і також зігравши на матч менше. Зустріч з "вовками" через травми пропустять Дібала і Ремзі.

Гра першого кола у вересні завершилася бойовою нічиєю в столиці Італії (2:2). А останній матч на полі "Ювентуса" виграли гості (3:1) в кінці попереднього сезону. Календар у туринців непростий, наступного тижня їм належить зіграти матч-відповідь Кубка з "Інтером" і з'їздити в гості до "Наполі".

"Рома" після двох поразок здобула дві перемоги – над "Спецією" (4:3) і "Вероною" (3:1) і розташовується на третьому місці. Не допоможуть команді Фонсеки відразу четверо – Лоренцо Пеллегріні дискваліфікований, Дзаньоло, Смоллінг і Педро травмовані.

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"Ювентус" виглядає краще і має перемогти. Тим більше, у "вовків" явні проблеми в обороні – останній раз вони грали "сухо" шість матчів назад і за цей період пропустили 13 м'ячів. Можна спробувати "Ювентус" переможе і ТБ 2,5.

Дивіться, як "Ювентус" і "Рома" грали в попередньому турі:

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