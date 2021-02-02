"Інтер" – "Ювентус": онлайн-трансляція дербі Італії в півфіналі Кубка

2 лютого в півфіналі Кубка Італії супербитва – на "Джузеппе Меацца" місцевий "Інтер" прийме туринський "Ювентус". Ці суперники зустрічалися буквально 17 січня в рамках чемпіонату і сильнішими виявилися міланці – 2:0. Дербі Італії почнеться о 21:45 за Києвом. А наш сайт проведе мультимедійну трансляцію з усіма цікавими подробицями.

Як виступають в Кубку

В 1/8 фіналу Кубка Італії "Інтер" обіграв в додатковий час "Фіорентину" 2:1. А минулого тижня в чвертьфіналі "нерадзуррі" дотиснули "Мілан" – 2:1.

Фіналіст минулорічного Кубка "Ювентус" також почав з 1/8 турніру. Спочатку туринці обіграли "Дженоа" 3:2 в додатковий час, а минулого тижня СПАЛ – 2:0. Відзначимо, що на стадії півфіналу переможець пари визначається вже за сумою двох зустрічей.

"Інтер" – "Мілан" / Фото: Reuters

В якій формі підходять

Після поразки від "Інтера" туринці виграли 4 поєдинки поспіль і йдуть 4-ми в таблиці. Команда Антоніо Конте після принципової перемоги провела на матч менше і допустила одну осічку – нічия з "Удінезе" в Серії А – 0:0. Але залишилася другою. "Інтер" здобув 8 поспіль перемог в чемпіонаті і Кубку вдома і має кращу атаку Серії А – 49 голів. Але у "Ювентуса" кращий захист першості – 18 пропущених м'ячів, а останні 4 матчі поспіль "Синьйора" відстояла на нуль.

/ Фото: Reuters

Останні 10 матчів команд

Особисті зустрічі

Кадрове питання

"Інтер" втратив двох ключових гравців. Головний голеадор Конте Ромелу Лукаку дискваліфікований за конфлікт зі Златаном Ібрагімовичем в матчі з "Міланом". А у флангового захисника Ашрафа Хакимі перебір жовтих карток. На думку італійських ЗМІ, попереду з перших хвилин вийде пара Мартінес – Санчес. У "Ювентуса" травмований нападник Пауло Дибала.

Що кажуть букмекери

Букмекерські контори невеликим фаворитом вважають "Інтер". На перемогу господарів можна поставити з коефіцієнтом 2.45, на нічию – 3.30, на виграш "Ювентуса" – 2.87. Найімовірніший результат – "мирова" 1:1 – 5.80.

Дивіться, як "Ювентус" грав в останньому матчі

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