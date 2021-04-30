"Всі мої друзі мертві. Не через радіацію, а алкоголь, наркотики": Шева – про дитинство в СРСР

Легендарний футболіст зізнався, що багато його друзі загинули через шкідливих звичок, який виникли у них під час розвалу СРСР. Самого Шевченко врятував футбол і турбота батьків

Знаменитий український футболіст Андрій Шевченко згадав, як проходило його дитинство. Він розповів, що багатьох його друзів вже немає в живих через згубні звички і суворі умови життя в той час, хоча раніше він визнавався, що жити в СРСР було непогано.

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"У моєму районі у мене ставало все менше і менше друзів. Всі вони мертві. Не через радіацію, а через алкоголь, наркотики, зброю. Тріщини в стіні СРСР ставали дедалі помітніші. Все валилося, світ, в якому ми народилися , розвалювався. Мої друзі, як і багато співвітчизників, перестали в щось вірити і заблукали. Я врятувався завдяки турботі моїх батьків. і любові до футболу", – розповів Шева в інтерв'ю Il Corriere della Sera.

Нагадаємо, що автобіографія легендарного українського футболіста Андрія Шевченка вчора надійшла в продаж.