Кого не знудило – грав у старті: Шевченко розповів про тренування Лобановського

Легенда українського футболу Андрій Шевченко у своїй автобіографічній книзі згадав тренування під керівництвом знаменитого тренера Валерія Лобановського. Нинішній наставник збірної України називає цей період "найважливішим і важким періодом в житті".

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"Він досі є частиною мого життя. Він був близький, коли мені було від 18 до 21 року, це був найважливіший і важкий період в житті мене як футболіста.

Він змушував нас десятками раз повторювати одне й те саме. Ми називали це сходженням до смерті. Бігали під ухилом 16%. Кого не знудило – грав у старті. Якби всіх вирвало – всі б грали менше.

Моя витривалість під час швидкого бігу з'явилася від цих страждань. Лобановський був дуже жорстким, але чесним, він нас відчував. Чи думав я коли-небудь здатися? Жодного разу. Я був голодний. Не до грошей, ми непогано заробляли, я хотів успіху в тому, що мені подобалося ", – цитує Шевченка Il Corriere della Sera.