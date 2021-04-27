Шевченко не увійшов до числа кандидатів в Зал слави футболу

Андрій Шевченко не буде включений в Зал слави чемпіонату Англії. Українець не потрапив в число кандидатів, опублікований на сайті Прем'єр-ліги

Френк Лемпард з Андрієм Шевченком / Фото: Getty Images

Англійська Прем'єр-ліга опублікувала список претендентів на включення в Зал слави ліги. Серед кандидатів місця не знайшлося легендарному українському нападаючому Андрію Шевченку, який пограв свого часу в лондонському Челсі. Раніше Шева увійшов до списку найгірших трансферів чемпіонату Англії.

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До списку претендентів увійшли: Ерік Кантона, Тоні Адамс, Метью Ле Тісьє, Іан Райт, Петер Шмейхель, Рой Кін, Лес Фердінанд, Сол Кемпбелл, Енді Коул, Роббі Фаулер, Пол Скоулз, Девід Бекхем, Френк Лемпард, Ріо Фердинанд, Денніс Бергкамп, Патрік Вієйра, Майкл Оуен, Стівен Джеррард, Джон Террі, Ешлі Коул, Дідьє Дрогба, Робін ван Персі і Неманья Відіч, повідомляється на сайті АПЛ.

Першими двома гравцями, занесеними в офіційний Зал слави Прем'єр-ліги, стали Алан Ширер і Тьєррі Анрі.

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Зал слави відзначає виняткові навички та талант людей, які своєю грою прикрашали Прем'єр-лігу з моменту її заснування в 1992 році. Це вища особиста нагорода, що присуджується гравцям лігою.

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