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Зінченко переміг зі стартовим кошмаром: голи МанСіті в першому матчі після краху Суперліги

22 квітня, 08:08

Олег Люлька Олег Люлька

З-під українця "містяни" пропустили вже на першій хвилині поєдинку з Астон Віллою, що не завадило їхній перемозі. У Олександра – найвища оцінка в обороні

Манчестер Сіті після краху Суперліги, одним із засновників якої він був, переключився на Прем'єр-лігу Англії, звідки міг бути усунений у разі продовження участі в новому проєкті.

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У 32-му турі АПЛ у гостях МанСіті з українцем Олександром Зінченком, який відіграв весь матч, здобув вольову перемогу над Астон Віллою – 2:1.

Зазначимо, що матч у Бірмінгемі почався жахливо для Зінченка – вже на першій хвилині з-під нього був забитий м'яч, відзначився півзахисник Вілли – Макгінн.

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Однак потім Зінченко реабілітувався, скидкою головою взявши участь у комбінації, яка завершилася голом Манчестер Сіті. Ще до кінця першого тайму "містяни" забили переможний м'яч.

Від аналітиків WhoScored Зінченко, попри той пропущений м'яч, отримав найвищу оцінку із захисників Сіті – 6,6.

Клубу українця залишилося набрати 8 очок у 5 матчах, щоб стати чемпіоном Англії.

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Фото – Reuters

Астон Вілла – Манчестер Сіті – 1:2
Голи: Макгінн, 1 – Фоден, 22, Родрі, 40
Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Діаш, Зінченко – Сілва, Родрі, Гюндоган – Марез (Фернандіньйо, 90), Жезус (Ляпорт, 46), Фоден
Вилучення: Кеш, 56 – Стоунз, 44

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відео голів чемпіонат Англії Манчестер Сіті Астон Вілла Олександр Зінченко

Джерело: Сегодня|Спорт

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