Зинченко победил со стартовым кошмаром: голы МанСити в первом матче после краха Суперлиги

Из-под украинца "горожане" пропустили уже на первой минуте поединка с Астон Виллой, что не помешало им выиграть. У Александра – высшая оценка в обороне

Манчестер Сити после краха Суперлиги, одним из основателей коей он был, переключился на Премьер-лигу Англии, откуда мог быть исключен в случае продолжения участия в новом проекте.

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В 32-м туре АПЛ в гостях МанСити с украинцем Александром Зинченко, отыгравшим весь матч, одержал волевую победу над Астон Виллой – 2:1.

Отметим, что матч в Бирмингеме начался кошмарно для Зинченко – уже на первой минуте из-под него был забит мяч, отличился полузащитник Виллы – Макгинн.

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Однако затем Зинченко реабилитировался, скидкой головой приняв участие в комбинации, которая завершилась ответным голом Манчестер Сити. Еще до конца первого тайма "горожане" забили победный мяч.

От аналитиков WhoScored Зинченко, несмотря на тот пропущенный мяч, получил высшую оценку из защитников Сити – 6,6.

Клубу украинца осталось набрать 8 очков в 5 матчах, чтобы стать чемпионом Англии.

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Фото – Reuters

Астон Вилла – Манчестер Сити – 1:2

Голы: Макгинн, 1 – Фоден, 22, Родри, 40

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко – Силва, Родри, Гюндоган – Марез (Фернандиньо, 90), Жезус (Ляпорт, 46), Фоден

Удаления: Кэш, 56 – Стоунз, 44

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