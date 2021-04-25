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Надіялися на Суперлігу: власники Ліверпуля відмовилися продати клуб за шалену суму

25 квітня, 12:37

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Власники Ліверпуля отримали пропозицію про продаж клубу, проте відмовилися від божевільного пропозиції через потенційну участь в Суперлізі, а тепер залишилися без турніру і грошей

"Ліверпуль"

"Ліверпуль" / Фото: Reuters

Компанія Fenway Sports Group, що володіє Ліверпулем, відмовилася продати клуб за божевільні 3,5 мільярда євро. Пропозиція з Близького Сходу надійшло ще до вступу англійців в Суперолігу, де, мабуть, керівництво планувало заробити більше грошей.

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Проте, під тиском уболівальників, ФІФА, УЄФА і навіть уряду Великобританії Ліверпуль, як і інші англійські клуби, змушений був вийти з Суперліги, а сам турнір припинив своє існування.

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Повідомляється, що в нових умовах власники мерсисайдського клубу можуть задуматися про продаж клубу. Втім, наразі невідомо, чи отримають вони таку ж вигідну пропозицію, повідомляє Mirror.

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чемпіонат Англії Ліверпуль

Джерело: Сегодня|Спорт

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