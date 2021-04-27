Українська
$ 27,86
33,65
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Шевченко не вошел в число кандидатов в Зал славы футбола

27 апреля, 09:20

Александр Трикиша Александр Трикиша

Андрей Шевченко не будет включен в Зал славы чемпионата Англии. Украинец не попал в число кандидатов, опубликованный на сайте Премьер-лиги

Фрэнк Лэмпард с Андреем Шевченко

Фрэнк Лэмпард с Андреем Шевченко / Фото: Getty Images

Английская Премьер-лига опубликовала список претендентов на включение в Зал славы лиги. Среди кандидатов места не нашлось легендарному украинскому нападающему Андрею Шевченко, поигравшему в свое время в лондонском Челси. Ранее Шева вошел в список худших трансферов чемпионата Англии.

Реклама

В список претендентов вошли: Эрик Кантона, Тони Адамс, Мэттью Ле Тиссье, Иан Райт, Петер Шмейхель, Рой Кин, Лес Фердинанд, Сол Кэмпбелл, Энди Коул, Робби Фаулер, Пол Скоулз, Дэвид Бекхэм, Фрэнк Лэмпард, Рио Фердинанд, Деннис Бергкамп, Патрик Виейра, Майкл Оуэн, Стивен Джеррард, Джон Терри, Эшли Коул, Дидье Дрогба, Робин ван Перси и Неманья Видич, сообщается на сайте АПЛ.

Первыми двумя игроками, занесенными в официальный Зал славы Премьер-лиги, стали Алан Ширер и Тьерри Анри.

В тренде
Луческу облили шампанским, но чемпионскую футболку он не надел: Динамо отмечает титул (фото)
Мирча Луческу

Зал славы отмечает исключительные навыки и талант людей, которые своей игрой украшали Премьер-лигу с момента ее основания в 1992 году. Это высшая личная награда, присуждаемая игрокам лигой.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Андрей Шевченко чемпионат Англии

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Суркис сделал громкое заявление о будущем Луческу
Суркис сделал громкое заявление о будущем ЛуческуЧУ по футболу
"Хотел поиграться, вот и пошутил": Босс Ингульца назвал имя погибшего от взрыва гранатыФутбол
Шахтер – Динамо: онлайн решающего матча чемпионата Украины
Шахтер – Динамо: онлайн решающего матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Сексуальная телеведущая оголилась на пляже в ожидании тепла
Сексуальная телеведущая оголилась на пляже в ожидании теплаФутбол
Жена экс-звезды МЮ загорает без лифчика на лужайке (фото)
Жена экс-звезды МЮ загорает без лифчика на лужайке (фото)Футбол
Луческу облили шампанским, но чемпионскую футболку он не надел: Динамо отмечает титул (фото)
Луческу облили шампанским, но чемпионскую футболку он не надел: Динамо отмечает титул (фото)ЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять