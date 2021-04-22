Ми вирішуємо, коли ви граєте! Фанати МЮ прорвалися на базу клубу і перекрили виходи

Вболівальники Манчестер Юнайтед незадоволені політикою американських власників клубу Глейзерів і вимагають їх відходу, а також просять допомоги у тренера команди Сульшера

Незважаючи на вихід Манчестер Юнайтед з Європейської Суперліги, вболівальники англійського клубу ніяк не вгамуються і штурмують клубну базу. Вони незадоволені діями керівництва "Червоних дияволів" і вимагають змінити власників. Раніше ми розбирали, чи вистачить Макгрегору грошей на покупку Манчестер Юнайтед.

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Сьогодні група фанатів МЮ протестує біля бази команди, заблокувавши обидва входи. Вони розтягнули банери з вимогою відходу американських власників клубу, сім'ї Глейзерів. "Ми вирішуємо, коли ви граєте", – написано на одному з полотен. Але незабаром цього вболівальникам здалося мало, і вони пробралися на тренувальне поле, де продовжили акцію протесту.

Як повідомляється на сторінці в Twitter Red Issue, до фанатів вийшов працівник бази, але вони зажадали від нього покликати головного тренера команди Уле-Гуннар Сульшера. Уболівальникам намагалися відмовити, але вони запевнили, що будуть протестувати, поки не поспілкуються з фахівцем.

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Коли норвежець вийшов до вболівальників, ті нагадали Сульшеру, що він брав участь у кампанії проти Глейзерів у 2005 році, ще будучи футболістом МЮ, і запитали, що заважає йому вести себе аналогічним чином зараз. Сульшер відповів, що Джоел Глейзер любить клуб. Але фанати парирували, що він любить не "дияволів", а гроші, які виводить з клубу.

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Уле-Гунар Сульшер з власниками МЮ Глейзерами / Фото: Reuters

Раніше повідомлялося, що сім'я Глейзерів може продати контрольний пакет акцій Манчестер Юнайтед через зрив проекту Суперліги.

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