Мы решаем, когда вы играете! Фанаты МЮ прорвались на базу клуба и перекрыли выходы

Болельщики Манчестер Юнайтед недовольны политикой американских владельцев клуба Глейзеров и требуют их ухода, а также просят помощи у тренера команды Сульшера

Несмотря на выход Манчестер Юнайтед из Европейской Суперлиги, болельщики английского клуба не унимаются и штурмуют клубную базу. Они недовольны действиями руководства "Красных дьяволов" и требуют сменить владельцев. Ранее мы разбирали, хватит ли Макгрегору денег на покупку Манчестер Юнайтед.

Реклама

Сегодня группа фанатов МЮ протестует возле базы команды, заблокировав оба входа. Они растянули баннеры с требованием ухода американских владельцев клуба, семьи Глейзеров. "Мы решаем, когда вы играете", – написано на одном из полотен. Но вскоре этого болельщикам показалось мало, и они пробрались на тренировочное поле, где продолжили акцию протеста.

Как сообщается на странице в Twitter Red Issue, к фанатам вышел работник базы, но они потребовали от него позвать главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера. Болельщикам пытались отказать, но они заверили, что будут протестовать, пока не пообщаются со специалистом.

Читайте также: Англичан подкупили: УЕФА предложил клубам АПЛ большие деньги за отказ от Суперлиги

Когда норвежец вышел к болельщикам, те напомнили Сульшеру, что он участвовал в кампании против Глейзеров в 2005 году, еще будучи футболистом МЮ, и спросили, что мешает ему вести себя аналогичным образом сейчас. Сульшер ответил, что Джоэл Глейзер любит клуб. Но фанаты парировали, что он любит не "дьяволов", а деньги, которые выводит из клуба.

Реклама

Уле-Гунар Сульшер с владельцами МЮ Глейзерами / Фото: Reuters

Ранее сообщалось, что семья Глейзеров может продать контрольный пакет акций Манчестер Юнайтед из-за срыва проекта Суперлиги.

Все подробности в спецтеме Суперлига Европы

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама